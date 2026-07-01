Pioggia e temporali, sospesi i prelievi dalle dighe di Mignano e Brugneto

A seguito delle piogge registrate oggi nel primo pomeriggio che hanno interessato alcune parti del nostro territorio, con intensità diverse a seconda delle aree, il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha deciso di sospendere i prelievi dalla diga di Mignano (Vernasca) e da quella del Brugneto.
Per quanto riguarda il distretto irriguo del Tidone, si è provveduto allo spegnimento totale delle pompe ma non alla chiusura totale della diga del Molato in quanto nel suddetto territorio non vi sono state precipitazioni significative e tali da sospendere il servizio irriguo.
In tutti i nostri distretti irrigui i tecnici stanno monitorando i volumi pluviometrici per decidere il conseguente riavvio degli impianti e delle erogazioni ai fini irrigui.