Pioggia e temporali, sospesi i prelievi dalle dighe di Mignano e Brugneto

1 Luglio 2026 Redazione FG Attualità
blank

A seguito delle piogge registrate oggi nel primo pomeriggio che hanno interessato alcune parti del nostro territorio, con intensità diverse a seconda delle aree, il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha deciso di sospendere i prelievi dalla diga di Mignano (Vernasca) e da quella del Brugneto.

Per quanto riguarda il distretto irriguo del Tidone, si è provveduto allo spegnimento totale delle pompe ma non alla chiusura totale della diga del Molato in quanto nel suddetto territorio non vi sono state precipitazioni significative e tali da sospendere il servizio irriguo.

In tutti i nostri distretti irrigui i tecnici stanno monitorando i volumi pluviometrici per decidere il conseguente riavvio degli impianti e delle erogazioni ai fini irrigui.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover