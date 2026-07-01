Volley, Serie B1 – La bandiera Greta Galelli guiderà la seconda linea la Pallavolo San Giorgio nella prossima stagione

La Pallavolo San Giorgio Piacentino rende noto di aver rinnovato l’accordo con Greta Galelli per la prossima stagione, la terza consecutiva nel campionato nazionale di Serie B1.

Piacentina di San Polo, che compirà 21 anni il prossimo 10 dicembre, Greta Galelli è alta 172 centimetri e ha sempre vestito la maglia della Pallavolo San Giorgio. Cresciuta nel settore giovanile, ha raggiunto la prima squadra nella stagione 2020/2021 in Serie B2, adattandosi con successo al ruolo di libero dopo aver iniziato il suo percorso da attaccante. Con il passare delle stagioni è cresciuta costantemente, diventando una pedina fondamentale nella storica promozione in Serie B1 conquistata nel 2024.

Nonostante la giovane età, nelle due stagioni disputate in Serie B1 ha dimostrato maturità, continuità e una costante crescita tecnica, affermandosi come uno dei punti di riferimento della squadra e contribuendo in maniera determinante alle due storiche salvezze consecutive.

«Greta ormai è una giocatrice che può essere considerata una vera e propria bandiera – commenta coach Matteo Capra –. È con me fin dai primi anni e credo che sia un libero di altissimo livello. Ha lavorato tanto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. In ricezione penso sia uno dei migliori liberi della categoria, se non il migliore».

Pallavolo San Giorgio Piacentino – Serie B1, stagione 2026/2027

Alzatrici: Benedetta Giordano (nuova, Ripalta Cremasca), Lisa Bonelli (nuova, Capergnanica).

Opposta: Chiara They (confermata).

Schiacciatrici: Sofia Cornelli (confermata), Giulia Gilioli (confermata).

Centrali: Esther Pratissoli (confermata), Alessandra Feroldi (nuova, Ripalta Cremasca), Camilla Gerosa (nuova, Volley Modena).

Libero: Greta Galelli (confermata).

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