Tennistavolo – Cortemaggiore, è tutto pronto per la nuova stagione 2026/2027

Archiviata la stagione 2025/2026, conclusasi il 30 giugno scorso, la Teco Cortemaggiore è pronta a guardare avanti. L’annata appena terminata è stata caratterizzata da tanta, davvero tanta sfortuna. Basti pensare ai gravi infortuni che hanno colpito, nell’ordine, Rocco Conciauro a inizio stagione, Michele Molinari e successivamente Simone Dernini. A complicare ulteriormente il cammino sono arrivate anche alcune squalifiche importanti. Nonostante tutto, la società è riuscita a raddrizzare la situazione grazie a una serie di risultati positivi e alle numerose iniziative organizzate nel finale di stagione.
Forte di una base societaria solida, il club ha rapidamente ridisegnato la propria attività, costruendo un progetto ambizioso caratterizzato da numerose conferme ma anche da diverse novità.
Il ritorno di Natasha Riabchenko
I cambiamenti legati al nuovo Consiglio Direttivo sembravano inizialmente orientati verso un gruppo di pongisti magiostrini, nati e cresciuti nel club, interessati a guidare la società. L’ipotesi, però, non si è concretizzata.
È stato quindi definito un nuovo organigramma, sostenuto da un gruppo determinato a traghettare il club verso il futuro, garantendo continuità alla prestigiosa storia del Tennistavolo Cortemaggiore.
Tra le novità più importanti spicca il ritorno di Riabchenko Natasha, conosciuta pongista italo-ucraina con importanti trascorsi nei campionati di Serie A1 e Serie A2 femminile. Sarà lei il nuovo tecnico principale della società, affiancata da uno staff composto da numerose conferme.
Settore maschile: ecco i campionati
Campionati a squadre nazionali: Serie B2 e Serie C1
La società punta su un progetto tecnico di alto livello con la partecipazione ai campionati nazionali di Serie B2 e Serie C1.
Il gruppo ripartirà dalle conferme di Rocco Conciauro, autentico valore aggiunto rimasto a Cortemaggiore, insieme a Leonardo Milza e Alex Sazonov, che rappresenteranno punti di riferimento per il gruppo dei giovani.
Come da tradizione del club, sarà fondamentale il mix tra esperienza e nuove leve. Faranno parte della rosa anche i tre fratelli Elazzri, tutti diciottenni Under 18, Lorenzo Armani e Pietro Calarco, entrambi Under 20 e già affermati giocatori di Terza Categoria.
Grande attesa anche per il ritorno in campo di Simone Dernini, storica pedina della società e atleta di grande solidità tecnica. Il club auspica inoltre una nuova collaborazione tecnica con figure storiche come Michele Molinari e Nicolas Rossi.
Le serie regionali: D1, D2 e D3
Saranno ben quattro le squadre impegnate nei campionati regionali.
Tra i punti di riferimento figurano Francesco Colombi, Riabchenko Natasha, Federico Vacca e Alessandro Ferrini, che guideranno un gruppo composto da circa venti pongisti agonisti, tra giovani del settore giovanile e seniores esperti, confermando la tradizionale politica del club basata sull’integrazione tra esperienza e giovani talenti.
Il ritorno del settore femminile
La Serie C farà ripartire il progetto tutto rosa
Tra le principali novità della stagione spicca il ritorno di una squadra femminile, che prenderà parte al campionato regionale di Serie C.
Grazie alla concessione del tesseramento italiano da parte della FITeT, le giovanissime ucraine Natasha Ashyrova e Lisa Ashyrova potranno essere impiegate a pieno titolo in tutti i campionati. Insieme a Riabchenko Natasha rappresenteranno la base di un nuovo progetto dedicato al settore femminile, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e destinata a crescere nel tempo, anche grazie all’inserimento di nuove atlete.
Le altre attività
L’attività agonistica sarà affiancata dall’organizzazione di importanti eventi inseriti nel calendario nazionale FITeT, da sempre fiore all’occhiello della società.
La scuola di tennistavolo proporrà inoltre:
- corsi per ragazzi e ragazze dai 9 anni in su;
- corsi di tennistavolo per tutti, con attività dedicate ai seniores in versione amatoriale e promozionale;
- progetti scolastici per le scuole primarie di Cortemaggiore;
- tornei aperti a tutti, tesserati e non tesserati FITeT, oltre a manifestazioni ludiche;
- attività dedicate agli atleti paralimpici e al settore CIP.
Un programma ricco e articolato che consentirà alla storica realtà pongistica di Cortemaggiore di continuare il proprio percorso. Nel 2026 il club festeggerà infatti il prestigioso traguardo dei 38 anni di attività.
Staff tecnico
- Riabchenko Natasha
- Alex Sazonov
- Simone Dernini
- Leonardo Milza
AGA per i campionati a squadre
- Dernini Ettore (dirigente e AGA)
- Benaglia Riccardo (aiuto AGA e atleta)
Tecnici, atleti tesserati e organizzatori eventi FITeT
- Davide Minardi
- Alessandro Ferrini
- Francesco Colombi
- Michele Molinari
- Nicolas Rossi
- Marco Armani
Organizzatore tornei per tutti e attività ludica
- Federico Vacca
Referente attività paralimpica
- Simone Miserotti