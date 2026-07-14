E…state tra le Stelle 2026, dal 17 luglio al 21 agosto osservazioni guidate del cielo stellato con il Gruppo Astrofili di Piacenza

E…state tra le Stelle 2026, dal 17 luglio al 21 agosto osservazioni guidate del cielo stellato a cura del Gruppo Astrofili di Piacenza. Appuntamento all’Osservatorio Astronomico di Lazzarello, nel comune di Alta Val Tidone.

Nei venerdì 17 e 24 luglio e venerdì 7 e 21 agosto dalle ore 21 uno spettacolo stellare gratuito per ammirare il cielo notturno al telescopio. Obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 339 3650125.

Il programma di E…state tra le Stelle 2026

Venerdì 17 luglio – Dalle ore 21.45 osservazione al telescopio di alcuni oggetti del cielo profondo (ammassi stellari, nebulose, galassie). Osservazione e racconto dei miti legati alle principali costellazioni estive, indicate con il laser. Proiezione astrofoto realizzate dai soci del Gruppo Astrofili di Piacenza.

Venerdì 24 luglio – Dalle ore 21.30 osservazione al telescopio della Luna e di alcuni oggetti del cielo profondo (ammassi stellari, nebulose, galassie). Osservazione e racconto dei miti legati delle principali costellazioni estive, indicate con il laser. Proiezione astrofoto realizzate dai soci del Gruppo Astrofili di Piacenza.

Venerdì 7 agosto – Dalle ore 21.15 osservazione al telescopio di alcuni oggetti del cielo profondo (ammassi stellari, nebulose, galassie). Osservazione e racconto dei miti legati delle principali costellazioni estive, indicate con il laser. Proiezione astrofoto realizzate dai soci del Gruppo Astrofili di Piacenza.

Venerdì 21 agosto – Dalle ore 21.00 osservazione al telescopio di alcuni oggetti del cielo profondo (ammassi stellari, nebulose, galassie). Osservazione e racconto dei miti legati delle principali costellazioni estive, indicate al laser. Proiezione astrofoto realizzate dai soci del Gruppo Astrofili di Piacenza.

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