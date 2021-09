Tragico schianto tra un’auto e una moto nei pressi di Pontenure: 18enne muore sul colpo, grave l’amica

Ancora un tragico incidente lungo le strade piacentine. I fatti sono accaduti questo pomeriggio, vittima Alessio Saponaro, di appena 18 anni, residente a San Pietro in Cerro. Il giovanissimo stava viaggiando in sella alla sua moto in compagnia di un’amica di 17 anni.

I due stavano percorrendo la Provinciale di Muradolo quando, nei pressi di una curva a gomito alle porte di Pontenure, si sono schiantati frontalmente con una Volkswagen Golf che proveniva dalla direzione opposta.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per Alessio non c’era già più nulla da fare. Gravissima l’amica, condotta al pronto soccorso di Parma in elicottero: dalle prime notizie pare che però, fortunatamente, la ragazza non corra pericolo di vita.