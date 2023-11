Trasporto Pubblico Locale, una sola entità per tutta la Regione. Lodovico Albasi: “Soluzione che può portare molti benefici” – AUDIO

Trasporto Pubblico Locale, la Regione Emilia Romagna sta lavorando per andare verso un’unica entità per la gestione del servizio in otto province su nove. Per ora solo Parma non sarebbe d’accordo con questa soluzione. Il tema è stato affrontato a Piacenza nell’ultimo Consiglio Provinciale.

E’ già stato fatto un incontro della Regione – spiega Lodovico Albasi, Sindaco di Travo e Consigliere Provinciale con delega alla mobilità – con le Province. L’intenzione è quella di rivedere totalmente il tema, arrivando ad avere un solo gestore che può portare molti benefici.

Quali sono i tempi?

I gestori esistenti proseguiranno il lavoro fino al 2025/2026. Però l’intenzione della Regione è di arrivare prima di questa scadenza per avere tutto come deve essere. In particolare perché il nuovo gestore dovrà occuparsi di tutta l’Emilia Romagna tenendo conto però che ogni Provincia avrà una SOT (sistema di controllo). E’ un cambiamento radicale.

Quali sono i benefici per gli utenti?

Sulla qualità, perché questa azienda avrà una forza economica completamente diversa. Quindi un miglioramento sia sull’acquisto di nuovi mezzi, specialmente elettrici. Inoltre, avendo anche utili diversi, auspico si possa arrivare a un costo agevolato per i cittadini.

Trasporto Pubblico Locale, Lodovico Albasi: AUDIO INTERVISTA