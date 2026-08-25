Travolto da un treno mentre attraversa i binari: grave un 39enne. Grave incidente a Roveleto di Cadeo, dove un uomo di 39 anni è stato urtato da un treno mentre stava attraversando i binari.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, di origini nordafricane, avrebbe attraversato i binari proprio mentre stava sopraggiungendo un convoglio, che lo ha investito.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta anche l’eliambulanza, che ha trasportato il 39enne al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria. Il traffico dei treni è stato interrotto tra Piacenza e Fiorenzuola. Per garantire i collegamenti è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni di Piacenza e Fiorenzuola.

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