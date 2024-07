Trenitalia e Trenitalia Tper: Modifiche alla circolazione dei treni sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza

Trenitalia e Trenitalia Tper, comunicano per la prima, la seconda e la quarta domenica di luglio il servizio sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza subirà alcune modifiche. I provvedimenti sono necessari per consentire al gestore dell’infrastruttura di effettuare interventi di manutenzione che richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria.

Trenitalia e Trenitalia Tper, Domenica 7 luglio

domenica 7 luglio fra le 8.30 e le 13.30 alcuni treni del Regionale saranno cancellati fra Parma e Piacenza; previsto servizio con corse bus; il Frecciarossa 8806 Pescara – Milano Centrale fermerà a Reggio Emilia AV Mediopadana e non effettuerà le fermate di Reggio Emilia e Parma. Le restanti fermate e orari resteranno invariati; l’Intercity 604 subirà variazioni d’orario da Reggio Emilia a Milano Centrale, l’Intercity 607 subirà variazione di percorso e non effettuerà le fermate da Milano Rogoredo a Modena e l’Intercity 1528 subirà variazioni d’orario da Parma a Milano Centrale.

Trenitalia e Trenitalia Tper, domenica 14 luglio

domenica 14 luglio fra le 10.00 e le 14.00 il Regionale 17412 Bologna – Parma sarà cancellato e il Regionale 22453 Mantova – Bologna limitato nella stazione di Modena. Nessuna modifica al traffico di lunga percorrenza.

Domenica 28 luglio

domenica 28 luglio fra le 9.00 e le 13.00 alcuni treni del Regionale saranno cancellati fra Fidenza e Piacenza, fra Parma e Fornovo, fra Salsomaggiore e Fidenza; previsto servizio con corse bus. Alcuni treni a lunga percorrenza allungheranno i tempi di viaggio anche con utilizzo di percorsi alternativi. Il Frecciarossa 8806 Pescara – Milano Centrale fermerà a Reggio Emilia AV e non effettuerà le fermate di Reggio Emilia e Parma. Le restanti fermate e orari resteranno invariati; l’Intercity 607 subirà variazione di percorso e non effettuerà le fermate da Milano Rogoredo a Modena e l’Intercity 1528 subirà variazioni d’orario da Parma a Milano Centrale.

Bus sostitutivi

Laddove previsto il servizio con corse bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I sistemi di acquisto sono aggiornati.