Volley – Gas Sales Piacenza: l’allenamento con Modena lo vincono i biancorossi 3-1

Sorrisi in casa Gas Sales Piacenza, il terzo allenamento congiunto della stagione e il primo giocato al PalabancaSport ha visto la vittoria dei biancorossi per 3-0. Squadre poi in campo per un quarto set come concordato dai due tecnici prima dell’inizio della partita. Parziale quest’ultimo vinto da Modena.

Gas Sales Piacenza in crescita rispetto ai precedenti test, gioco più fluido e attacco che inizia a trovare colpi e misura. Nel primo e terzo parziali percentuali in attacco da capogiro: 73% e 71%. E una ricezione che, scambio dopo scambio, è cresciuta. Nei primi tre parziali 22 battute sbagliate a fronte di 6 ace, due i block in messi a segno.

La prossima sarà una settimana di tornei per i biancorossi: mercoledì 11 settembre a Schio in provincia di Vicenza sarà protagonista nel 2° Trofeo Città di Schio dove affronterà Trento e nel week end giocherà a Montichiari il 3° Trofeo Astori, avversari in semifinale Verona.

Le parole di coach Anastasi

“Ho visto dei buoni progressi soprattutto in attacco, sono contento anche per l’attenzione che i ragazzi hanno messo in campo. Nei primi tre set ho visto tante cose buone, anche qualcosa da migliorare, qualche ragazzo accusa un po’ di fatica ma in questo momento ci sta. Bovolenta e Gueye? Buoni, direi anche Andringa che sta facendo molto bene, devo capire cosa ognuno dei ragazzi può dare per fare le scelte di inizio stagione”.

Gas Sales Piacenza – Valsa Group Modena 3-1

(25-23, 25-21, 25-21, 22-25)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 2, Kovacevic 8, Galassi 7, Romanò 9, Maar 13, Ricci 7, Scanferla (L), Salsi, Bovolenta 12, Gueye 11. All. Anastasi.

VALSA GROUP MODENA: Gutierrez 12, Sanguinetti 3, Buchegger 1, Rinaldi 7, Stankovic 6, De Cecco 3, Federici (L), Massari 7, Meijs, Mati 7, Gollini (L), Anzani 4, Ikhabayri 11. All. Giuliani.