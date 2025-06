Un bimbo su due non mangia verdure, la dietista piacentina Monica Maj: “I genitori devono insistere e non mollare subito il colpo” – AUDIO

Un bimbo su due non mangia verdure, la dietista piacentina Monica Maj: “I genitori devono insistere e non mollare subito il colpo“. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Nestlé, il 46,4 per cento dei bambini (quasi uno su due) non consuma verdure o legumi. Eppure sono alimenti con molte proprietà nutrizionali che ci proteggono da malattie.

In Italia, secondo i dati del sistema di sorveglianza “Occhio alla Salute” – spiega Monica Maj – il 25,9% non mangia frutta e verdura e solo il 37% mangia i legumi. In Emilia Romagna, il dato che riguarda i piccoli su questo tema è il 21,7%.

Non consumano verdura anche le famiglie

In realtà è colpa loro se i bimbi non mangiano verdura, se vogliamo parlare di colpe. Noi un po’ di educazione alimentare la facciamo nelle scuole, però anche negli istituti la maggior parte dello scarto è su questa tipologia di prodotti. E’ ovvio che se una mamma o un papà non mangiano verdura, frutta e legumi, difficilmente il bimbo seguirà questa strada.

Certi genitori mollano subito il colpo

Bisognerebbe mollarlo dopo nove volte, così dice la teoria, nel senso che dovrebbero continuare comunque a proporre un alimento che non piace al bambino almeno per nove volte.

Ci sono trucchi per far apprezzare ai bambini le verdure?

Sì. Uno lo applichiamo anche noi alle messe scolastiche. In particolare cerchiamo di modificare le ricette il più possibile, i legumi sotto forma di zuppa oppure sotto forma di contorno, oppure proponiamo polpette di verdura.

Su questo ci sono due teorie di pensiero

Secondo i pediatri non è corretto nasconderle, quindi va dato il legume e la verdura tale e quale, mentre secondo altre teorie l’importante è comunque farla mangiare ai piccoli. Io ho sposato quest’ultima ideologia, l’importante è mangiarla. Le verdure vanno dall’antipasto al dolce, ad esempio ci sono delle torte di legumi, quindi possiamo davvero sbizzarrirci con le scelte.

