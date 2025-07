La polizia lo insegue e lo blocca, addosso undici dosi di cocaina: foglio di via da Piacenza per due anni

Nella tarda serata di ieri, dopo un breve inseguimento appiedato, gli agenti della Volante di polizia hanno tratto in arresto un cittadino tunisino trovato in possesso di 11 dosi di cocaina (7,5 grammi lordi) e 1.255 euro in contanti.

L’intervento è avvenuto a seguito di una telefonata giunta in sala operativa da parte di un cittadino che aveva avvistato strani movimenti nei pressi di piazzale Torino.

A seguito di rito direttissimo ha subito la condanna per detenzione ai fini di spaccio ed il Questore ha già emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Piacenza per la durata di due anni, riconoscendone la pericolosità sociale.

