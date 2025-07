Bloccato dopo un piccolo furto all’Upim di via XX Settembre: era ricercato in tutta Europa per rapina a mano armata

Nei giorni scorsi, le Volanti della polizia sono intervenute per la segnalazione di un furto di merce d’abbigliamento di modesto valore presso l’esercizio commerciale “UPIM” di via XX Settembre. Gli agenti hanno identificato l’autore come un cittadino marocchino classe 1992.

All’esito dei controlli, tuttavia, l’uomo è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità austriache, per il reato di rapina a mano armata in concorso con altre tre persone, commessa nella città di Salisburgo il 19 dicembre 2024. Pertanto, la polizia lo ha associato alla Casa Circondariale di Piacenza in attesa di essere estradato verso l’Austria.

