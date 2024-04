Università Cattolica, Scienze agrarie, alimentari e ambientali approvato il piano di studi Double Degree

Università Cattolica, novità per il prossimo anno accademico.Il consiglio di Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica, campus di Piacenza ha approvato il piano di studi Double Degree del profilo Sustainable Viticulture and Enology del Corso di laurea in Agricoltura sostenibile e di precisione. Il partner internazionale è la prestigiosa École supérieure ESA con sede ad Angers, in Francia.

Università Cattolica opportunità importante per gli studenti

Un’opportunità importante per gli studenti che si iscriveranno all’anno accademico 2024/2025, che consentirà alla fine del corso di studi di ottenere la doppia laurea: un valore aggiunto da utilizzare proficuamente in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Università Cattolica la novità

A spiegare la novità del percorso formativo è Stefano Poni, docente dell’Università Cattolica, campus di Piacenza. “Questa nuova opzione di Double Degree arricchisce l’offerta formativa del nostro profilo in inglese di laurea magistrale in Sustainable Viticulture and Enology,già in essere da quattro anni – afferma il professore della Cattolica –; già a partire dalle iscrizioni dell’anno accademico 2024/2025, gli studenti interessati avranno l’opportunità di scegliere fra una doppia opzione. Ci si potrà infatti iscrivere al percorso classico, che prevede due anni in Italia, oppure scegliere di svolgere il primo anno in Italia e il secondo interamente in Francia, discutendo Oltralpe anche la tesi di laurea. Alla fine del percorso entrambi gli atenei rilasceranno il diploma di laurea”.

Università Cattolica double degree

“Il Double Degree prevede anche il percorso in entrata. «In questo caso – prosegue Poni – ospiteremo gli studenti della scuola di Angers nel secondo semestre del loro primo anno”. Gli stessi studenti torneranno poi a Piacenza nel secondo semestre del secondo anno, per la tesi di laurea. “Il Double Degree aggiunge valore al nostro corso di laurea che ha un carattere fortemente internazionale«” conclude Poni.

I primi laureati

I primi laureati con il nuovo Double Degree sono previsti per l’anno accademico 2026/2027. In uno scenario economico sempre più globale, il Double Degree, percorso di studi e stage che ha nell’internazionalizzazione l’elemento peculiare e caratterizzante, oltre a consentire di ottenere sia la laurea dell’Università Cattolica sia del partner francese, offre anche agli studenti una preziosa ed esclusiva occasione di crescita personale, oggi fondamentale nel post laurea.