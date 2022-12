Dormiva in un’area di servizio dismessa ad abitazione, uomo trovato senza vita

Trovato senza vita in un’area di servizio dismessa. I fatti sono accaduti l’altro giorno a Fiorenzuola. Pare che la vittima avesse adibito lo stabile abbandonato in via Scapuzzi a dimora e ogni tanto un conoscente si recava a fargli visita. L’altro giorno la tragica scoperta: l’amico era riverso a terra privo di vita. L’amico ha allertato subito i soccorsi che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso: pare però che il clochard sia deceduto per cause naturali.