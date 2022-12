Volley, Serie B2 – Per la Rossetti Market Conad secondo derby: riflettori su San Giorgio

Secondo derby piacentino in B2 femminile per la Rossetti Market Conad, che domani (sabato) alle 18 sarà di scena a San Giorgio per sfidare le padrone di casa nella nona giornata d’andata del girone F. Reduce dal ko casalingo in tre set contro la capolista imbattuta Fumara MioVolley, la squadra allenata da Federico Bonini (che in classifica ha 11 punti) sfida le valnuresi, terze a quota 16.

Avversario

Il San Giorgio è allenato dal tecnico piacentino Matteo Capra e nelle proprie fila ha due ex gialloblù: la laterale Chiara Tonini (ad Alseno nella stagione 2020/2021) e la centrale Valentina Guccione, lo scorso anno nel sodalizio del presidente Stiliano Faroldi. Per contro, l’attuale libero della Rossetti Market Conad Michela Musiari ha militato a San Giorgio nella stagione 2019/2020 festeggiando la promozione dalla C alla B2.

Classifica

Fumara MioVolley 24, Cai Volley Stadium 22, San Giorgio 16, Volley Davis 2.0 14, Moma Anderlini Modena 13, Galaxy Volley Inzani, Arbor Interclays, Giusto Spirito Rubiera 12, Rossetti Market Conad 11, Polriva 10, Fos Wimore Cvr, Inox Meccanica RIvalta 8, Calanca Persiceto 4, Vtb Aredici Bologna 2.