Tamponamento tra due mezzi pesanti, un ferito e tanti disagi in autostrada. I fatti sono accaduti ieri lungo l’A21 all’altezza del casello di Castel San Giovanni in direzione Piacenza. Due tir, per motivi da chiarire, si sono tamponati. Il conducente del mezzo che seguiva è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso.