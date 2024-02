Vigili del fuoco in Sciopero anche a Piacenza sabato 17 febbraio. Biasini del Conapo:”tra le criticità più gravi da risolvere la mancanza di personale”.

Vigili del Fuoco in sciopero anche a Piacenza come in tutta Italia, sabato 17 febbraio dalle 9 alle 13. Lo stato di agitazione proclamato dal Conapo segue l’esito negativo della conciliazione tentata alla presenza del Sottosegretario Prisco. Diversi i temi sul tavolo delle trattative, i ritardi eccessivi nelle promozioni e negli scatti del personale, indennità notturne e festive sottopagate ed una allarmante mancanza di personale non ancora integrato.

Vigili del fuoco in Sciopero le motivazioni

“Il 17 febbraio dalle 9 alle 13 tutti i comandi d’Italia partecipano allo sciopero di 4 ore – spiega Giorgio Biasini della segreteria provinciale Conapo – che segue uno stato di agitazione proclamato il 25 gennaio grazie al quale c’è l’accordo su tre dei punti segnalati come criticità da risolvere nel più breve tempo possibile”.

Audio intervista a Giorgio Biasini della Segreteria Conapo Piacenza

Vigili del fuoco in Sciopero alcune criticità risolte

“Tre dei punti che hanno avuto una risoluzione – anticipa Giorgio Biasini – sono: le promozioni a ruolo aperto sbloccate il 7 febbraio, con un ritardo di circa un anno, si tratta dei passaggi tra vigile esperto, qualificato, e coordinatore che implicano anche un adeguamento salariale. Dal 15 febbraio ci sono i presupposti perchè si emanino con sei mesi di ritardo, gli scatti convenzionali. Emanato il 22 gennaio il bando del concorso per capo squadra”.

Vigili del fuoco in Sciopero le problematiche irrisolte

“Le problematiche ancora aperte sono tante – ricorda Biasini – la principale resta la carenza di personale e la mancata erogazione dell’ultima tranche da 165 milioni di euro, per l’armonizzazione alle forze di Polizia per quanto riguarda il discorso stipendiale. Non ultimo l’adeguamento tariffario delle indennità notturne e festive, in questo caso parliamo di una differenza di un quarto rispetto alle altre forze di Polizia”.

Vigili del fuoco in Sciopero le nuove assunzioni

“Sul territorio italiano mancano all’appello 654 unità – indica Biasini – è quanto risulta da una rilevazione del Conapo, confermata poi dal governo. L’assenza di personale grava poi sul servizio, ne conseguono difficoltà per le ferie, per la movimentazione del personale negli altri comandi, la difficoltà di soccorso da parte dei corpi specialisti come personale aeronavigante, sommozzatori e personale nautico. I concorsi sono bloccati da tre anni. I passaggi di qualifica all’interno degli stessi sono bloccati da cavilli burocratici”.

Una situazione che va a discapito del servizio

“Tutta una serie di problematiche – dice ancora Biasini –che vanno a discapito della qualità del servizio che ha sempre uno standard alto garantito perchè è il nostro modo di essere”.

Vigili del fuoco in Sciopero emergenze comunque garantite

“La giornata di agitazione è per noi molto importante – ancora Biasini –il soccorso tecnico urgente sarà comunque garantito il nostro scopo è e rimane aiutare la popolazione, ma anche noi abbiamo necessariamente una vita e quindi dobbiamo avere delle condizioni di vita adeguate”.

I servizi mensa non adeguati

“ Tra le diverse problematiche – spiega Giorgio Biasini – ci sono distaccamenti dove non è previsto il servizio mensa per il personale di servizio, ci vengono dati dei buoni pasto il cui valore singolo e fermo da diversi anni. Dobbiamo mangiare con buoni del valore di 7 euro una cifra con cui è praticamente impossibile fare un pasto”.

Problemi nei grandi centri urbani

“ Non vanno trascurate le problematiche nelle grandi aree metropolitane – ancora Biasini – prendiamo ad esempio Roma che necessità di un potenziamento di organico enorme, questo si riflette sulla quotidianità, sul soccorso tecnico urgente che va dall’apertura porta, al soccorso persona, ai grandi eventi come il Giubileo”.

La situazione del parco mezzi a Piacenza

“Per la situazione del parco mezzi a Piacenza – spiega Biasini – ci sono richieste e sono previsti acquisti di nuove autopompe nello specifico al comando di Piacenza si fa il possibile riammodernando mezzi, la situazione è in divenire, speriamo che la direzione intrapresa sia mantenuta”.