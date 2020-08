La Vigor Carpaneto ha scelto il sostituto di Rossini: sarà Francesco Cristiani

Secondo quanto raccolto, la Vigor Carpaneto avrebbe trovato l’accordo per la panchina con Francesco Cristiani, ma mancherebbe ancora l’ufficialità.

Giornata movimentata in casa Vigor Carpaneto. La squadra del patron Giuseppe Rossetti ha, infatti, annunciato che il prossimo anno sulla panchina non siederà Stefano Rossini, tecnico che negli ultimi tre anni ha ottenuto grandi soddisfazioni con i biancazzurri.

Poche ore dopo, ecco spuntato il nome del sostituto. Si tratta di Francesco Cristiani, allenatore modenese classe ’69 che in carriera ha allenato anche l’Axys Zola in Serie D.

La notizia – che ricordiamo essere non ancora ufficializzata dalla società – è stata data in anteprima a solodilettanti.it e, successivamente, confermata da Cristiani stesso in un’intervista per sportparma.com firmata da Lorenzo Fava.

La Vigor Carpaneto sceglie così un allenatore esperto a livello dilettantistico, con esperienze anche da team manager e direttore tecnico, per affrontare il prossimo campionato di Eccellenza.

Ecco, le prime parole rilasciate a sportparma.com: «Sono contento per essere arrivato in una società molto importante, ambiziosa ed estremamente strutturata. Ricominciare insieme dall’Eccellenza mi dà veramente tanto entusiasmo e non vedo l’ora di ripartire».

Carriera da allenatore di Cristiani

2015/16: Casalgrandese, Eccellenza

2016/17: Casalgrandese, Eccellenza

2017/18: Virtus Castelfranco, Eccellenza

2018/19: Axys Zola, Serie D

2019/20: Pallavicino, Promozione

