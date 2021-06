VO2 Team Pink, Irma Siri sfiora la vittoria a Gorla Minore

Secondo posto per l’Allieva in terra varesotta. Per il VO2 Team Pink prestigiosa partecipazione al campionato italiano Donne Elite in Puglia

Una vittoria sfiorata per un soffio, con la beffa sulla finish line che non cancella di certo la prestazione e il risultato. A Gorla Minore il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink va vicinissimo al colpo grosso nella corsa per Allieve in terra varesotta, valida anche come campionato regionale lombardo. A conquistare un brillante secondo posto è stata Irma Siri, atleta ligure del sodalizio piacentino che si è arresa per poco alla cremonese Federica Venturelli, “regina” della corsa e lombarda, con la portacolori della Cicli Fiorin a guidare un podio che ha visto anche la compagna di squadra Anita Baima, terza a completare una volata a tre.

Allieve Gorla Minore

1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 66 chilometri 200 metri in 1 ora 57 minuti, media 33,949 chilometri orari

2° Irma Siri (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink)

3° Anita Baima (Cicli Fiorin)

4° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci)

5° Marta Pavesi (Valcar-Travel & Service)

6° Aurora Cappelletti (Officine Alberti Uc Val d’Illasi)

7° Greta Pighi (Cicli Fiorin)

8° Irene Oneda (Cicli Fiorin)

9° Livielle Ongarato (Team 1971)

10° Beatrice Roda (Scv Cadorago)

Avventura tricolore

Il lungo week end tricolore del VO2 Team Pink si è chiuso con la partecipazione di oggi (domenica) al campionato italiano su strada per Donne Elite in Puglia, dove nella prova in linea da Monopoli a Castellana Grotte che ha confermato Elisa Longo Borghini “regina” d’Italia hanno partecipato anche quattro “panterine”, tutte classe 2002: Alice Capasso, Cristina Tonetti, Elisa Tonelli e Aurora Mantovani.