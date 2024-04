Monterosso Val d’Arda Festival, calici in alto nel week end a Castell’ Arquato sabato 27 e domenica 28 aprile – AUDIO

Monterosso Val d’Arda Festival, il borgo medioevale di Castell’Arquato si trasforma per due giorni per festeggiare il vino bianco Doc tipico della Val d’Arda. Due giorni in cui il vino e i prodotti del territorio saranno protagonisti in degustazioni e abbinamenti e non solo segnaliamo masterclass, mostre e tanti appuntamenti curiosi.

Monterosso Val d’Arda Festival, l’evento



“Si tratta di un appuntamento oramai consolidato che si svolge da più di 11 anni a Castell’Arquato – racconta il Presidente dell’Associazione la Goccia Aps Franco Ticchi – lo scopo è quello di valorizzare un prodotto tipico del territorio fatto dal nostri padri o i nostri nonni”.

Audio intervista al Presidente Ass. La Goccia Aps Franco Ticchi

Monterosso Val d’Arda Festival, un vino da raccontare

“Il nostro intento è quello, come diceva un vecchio agricoltore con cui parlavo qualche giorno fa – spiega Franco Ticchi –di raccontare un vino, un prodotto che va raccontato come il suo territorio, vanno raccontate le tradizioni. Con questo festival vogliamo dare l’occasione ai partecipanti di assaporare il vino ma anche il territorio”.

Monterosso Val d’Arda Festival, i prodotti del territorio

“I prodotti del territorio sono una parte essenziale – specifica Ticchi – il vino è solo un pretesto per conoscere i salumi, le specialità gastronomiche. Noi ci poniamo come manifestazione specializzata ,si possono infatti trovare i prodotti piacentini e delle provincie attigue, vogliamo distinguerci dalle altre manifestazioni che ci sono nel territorio, il nostro motto è: il nostro territorio è unico, dobbiamo valorizzarlo e dobbiamo farlo conoscere”.

Monterosso Val d’Arda Festival,la barricaia

“La barricaia è in definitiva la rassegna del vino – spiega Ticchi – tutte le aziende che partecipano, che sono circa una trentina saranno lungo la via che porta al centro del borgo, acquistando il calice e i gettoni degustazione sarà possibile assaggiare le varie sfumature di Monterosso che i vari produttori producono nelle loro attività”.

Domenica la protagonista la Malvasia di Candia

“Si tratta del componente principale del Monterosso Val d’Arda – specifica Ticchi – la Malvasia di Candia avrà una giornata tutta per se, si tratta di un vitigno molto particolare che viene prodotto non soltanto sul nostro territorio ma anche in altre parti d’Italia, ma è alla base del nostro vino bianco Doc”.

Informazioni

Sabato 27 e domenica 28 aprile, Monteroffo Val d’Arda Festival a Castell’Arquato (Pc), sito ufficiale e pagina fb

Programma 2024

Sabato 27 Aprile

ore 10: apertura della barricaia

ore 11: apertura bollicine della Val d’Arda

ore 11: apertura della degustazione alla cieca

ore 12: apertura stands e degustazioni gastronomiche

ore 15: inaugurazione ufficiale con le autorità

ore 16: Master Class

ore 18: chiusura vendita bicchieri

ore 18: chiusura degustazione alla cieca

ore 18.30: chiusura della barricaia

ore 20: Chiusura della manifestazione

Domenica 28 Aprile

ore 10: apertura della barricaia

ore 10: apertura della rassegna Malvasia Day, dedicata alla Malvasia di Candia Aromatica

ore 10: apertura bollicine della Val d’Arda

ore 11: apertura stands e degustazioni gastronomiche

ore 11: Master Class

ore 16: Master Class

ore 18: chiusura vendita bicchieri

ore 18.30: chiusura della barricaia

ore 18,30: chiusura della rassegna Malvasia Day

ore 20: Chiusura della manifestazione

Durante la manifestazione:

fotoassaggi : mostra fotografica, assaggi con possibilità di una foto personalizzata a cura di :associazione culturale Terre Piacentine, cineclub piacenza, gruppo fotografico non solo foto.

dipingere con il vino: mostra e laboratorio dell’artista Maurizia Gentili

il vino di una volta: rassegna di vecchie attrezzature enologiche

musica d’atmosfera con il musico errante