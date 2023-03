Volley, Cev Cup – Bluenergy Daiko in campo a Roeselare per la gara d’andata della semifinale

Bluenergy Daiko Piacenza torna protagonista in campo europeo: domani, martedì 7 marzo, alle ore 20.15 affronterà in terra belga il Knack Roeselare nella gara di andata della Semifinale della Cev Volleyball Cup. Arbitri della gara Marco Van Zante (Olanda), Chantal Kaiser (Francia).

La squadra biancorossa stasera si allenerà al Tomabelhall, il palasport che domani la vedrà protagonista nella nona uscita europea della sua breve storia societaria. Alla trasferta non prende parte il centrale cubano Robertlandy Simon rimasto a Piacenza per continuare il lavoro differenziato per un problema alla schiena.

La gara di ritorno è in programma al PalabancaSport mercoledì 15 marzo (ore 20.30).

La società della presidente Elisabetta Curti, alla sua prima partecipazione in una competizione europea, nei sedicesimi di finale ha avuto la meglio su Praga vincendo entrambe le gare (3-0 e 1-3), negli ottavi ha sconfitto sempre in entrambe le gare per 3-1 il Fenerbahce Istanbul, nei Play Off ha liquidato, con due vittorie (3-0 e 3-1), la formazione rumena di Galati mentre nei Quarti di Finale con i francesi del Montpellier ha perso la gara di andata per 3-1 e vinto il ritorno al PalabancaSport per 3-0 e poi il Golden set.

L’avversario: Knack Roeselare

La formazione belga lo scorso maggio ha vinto il suo secondo campionato consecutivo portando a 13 i titoli vinti dal 1964, anno di fondazione della Società. In questa stagione ha preso parte alla Cev Champions League. Inserita nel Girone C insieme alla Lube Civitanova, ha chiuso la sua avventura nella massima competizione europea per club al terzo posto in classifica con 3 vittoria e 3 sconfitte in sei gare giocate con i francesi del Tours. Ma per differenza set la formazione belga è risultata terza in graduatoria e partecipa ora alla Cev Volleyball Cup. Nei Quarti di Finale ha avuto la meglio su un’altra squadra belga, il Maaseik: vittoria per 3-0 in casa, sconfitta per 3-1 nella gara di ritorno, Semifinale garantita con la vittoria del Golden Set (15-17).

Il Knack Roeselare dopo sedici giornate occupa il primo posto in classifica nell’Euromillions League, che vede al via 8 squadre, con 46 punti grazie a 16 vittorie su 16 partite giocate. Nell’ultimo turno di campionato ha sconfitto il Lindemans Aalst per 3-1. In bacheca oltre a 13 tioli nazionali fanno bella mostra di sé 15 Coppa di Belgio, 10 Supercoppe e una Coppa Cev.

Guidata dal tecnico Steven Vanmedegael la formazione belga annovera tra le proprie fila giocatori di buona caratura tecnica, alcuni protagonisti con la nazionale belga e con trascorsi anche in Italia.