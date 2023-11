Volley – Gas Sales chiude la settimana infernale a Monza, Brizard: “Match duro, ma la squadra c’è” – AUDIO PODCAST

Primo Tempo – Il Podcast Settimanale con Pippo Vardelli e i Protagonisti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Benvenuti alla sesta puntata della rubrica settimanale "Primo Tempo". In questo podcast di 5 minuti, vi accompagneremo attraverso una conversazione coinvolgente con l'opinionista sportivo Pippo Vardelli e gli straordinari protagonisti della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

“Primo Tempo” è una rubrica che va in onda ogni venerdì alle 11:30 su Radio Sound e in versione podcast. Offre una finestra unica per esplorare il mondo del volley e seguire da vicino il percorso di una delle squadre più promettenti della Superlega italiana di pallavolo, la Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Nella sesta puntata, vi conduciamo attraverso una conversazione appassionante con Antoine Brizard, esaminando gli avvenimenti recenti, le strategie, e le prospettive future.

“Primo Tempo“, la nuova trasmissione nata dalla collaborazione tra Radio Sound e la Gas Sales Blue Energy Volley Piacenza per la stagione 2023-2024. Un podcast della durata di 5 minuti, condotto dall’opinionista Carlofilippo Vardelli con interviste esclusive e approfondimenti sul mondo volley piacentino. Ogni veenrdì alle 11.30 su Radio Sound e in Podcast.

Il match di Perugia mi ha dato parecchie soddisfazioni. Siamo entrati bene in partita, vincendo i primi due parziali. Dopo è uscita tutta la qualità degli umbri, che gli ha permesso di portare a casa la vittoria. Comunque la sfida si è decisa su pochi punti e poteva finire anche nelle nostre mani.

Con Ankara invece è stata un po’ diversa. Siamo entrati in partita dopo due set e abbiamo sofferto la potenza di Nimir. Peccato, era una sfida importante nell’ottica del girone. Prendiamo comunque il positivo da entrambe le prestazioni: dobbiamo migliorare e imparare a soffrire nel corso della stagione.

Gas Sales Bluenergy e il processo di crescita

Per me siamo già tra le migliori formazioni del mondo, ci manca solo la continuità di rendimento. La nostra squadra può giocare a un livello altissimo, forse il più alto di tutti, bisogna solo trovare equilibrio e ritmo nel corso della stagione. Ci manca anche un pizzico di forma fisica (Romanò ancora ai box), ma il livello della squadra è altissimo.

Gas Sales Bluenergy, domenica sfida con Monza

Loro stanno giocando molto bene, hanno vinto con Verona e Modena. Mi aspetto un match difficilissimo: Monza difende bene, riceve tanto e serve molto bene. Il roster è stato costruito con intelligenza, quindi sarà veramente dura.

