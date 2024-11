Volley – Gas Sales Piacenza: i biancorossi battono Grottazzolina con una prova tutta sostanza

Gas Sales Piacenza ci impiega poco meno di un’ora e mezza di gioco per avere la meglio, nell’anticipo della decima giornata, su Yuasa Battery Grottazzolina e tornare alla vittoria dopo tre battute d’arresto consecutive. Sette vittorie in campionato quando al termine del girone di andata manca una sola partita, terzo posto in classifica riconquistato in attesa della conclusione della decima giornata.

Si è rivisto in campo Kovacevic dopo oltre un mese di assenza ma soprattutto si è vista una Gas Sales Bluenergy Piacenza ritrovare determinazione e punti importanti grazie ad una battuta a tratti efficace e un muro che ha toccato tanti palloni.

Ottima prova di Romanò che ha chiuso con il 59% in attacco e 13 punti in tabellino, bene al centro con Simon che ha chiuso con l’88% in attacco e tre muri, gli stessi messi a terra da Galassi (60% in attacco).

Le parole di Anastasi

“Oggi l’importante era solo vincere, non siamo stati brillanti ma sono contento di aver visto in campo qualche giocatore che è stato fermo per settimane. Uros ha faticato davanti ma molto bravo in seconda linea, Grottazzolina ha due punti in classifica ma è una squadra pericolosa, siamo stati ordinati a muro e fatto bene in difesa, sono contento perché anche in battuta quando è stato necessario si è vista una buona efficacia come nel secondo e terzo set. Abbiamo vinto fino ad ora sette partite e con tutti i problemi che abbiamo avuto non sono poche”.

Le parole di Simon

“Abbiamo giocato una buona partita portando a casa tre punti importanti per la classifica, adesso vedremo con chi giocheremo e dove giocheremo in Coppa Italia, la partita di domenica a Perugia sarà importante e difficile ma noi siamo pronti”.

GAS SALES PIACENZA – YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA 3-0

(25-23, 25-21, 25-20)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Maar 9, Galassi 8, Brizard 1, Kovacevic 5, Simon 12, Romanò 13, Scanferla (L), Andringa, Bovolenta. Ne: Kedzierski, Ricci, Gueye, Loreti (L). All. Anastasi.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Tatarov 8, Comparoni 8, Petkovic 10, Fedrizzi 10, Demyanenko 6, Zhukouski 2, Marchisio (L). Ne: Antonov (L), Cubito, Vecchi, Mattei, Marchiani, Cvanciger, Schalk. All. Ortenzi.