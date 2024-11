Viabilità, Zanardi (FdI): “Ripensare gli interventi su via Portapuglia”

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione all’amministrazione per rappresentare alcuni disagi che potrebbero verificarsi a seguito della realizzazione del percorso ciclopedonale in via Portapuglia, oggetto di segnalazioni a lei pervenute.

Zanardi rileva: “l’amministrazione sta effettuando alcuni interventi che interessano via Portapuglia, in particolare la realizzazione di percorso ciclopedonale mediante l’allargamento del marciapiede esistente, su ambo i lati, di larghezza variabile compresa tra 3,25 e 2,85 metri – prosegue – tuttavia, le imprese che si trovano nella via in questione mi hanno segnalato che ciò potrebbe causare loro enormi disagi; le stesse, infatti, hanno necessità, per questioni lavorative e di trasporto merci, di fare accedere ed uscire dagli stabilimenti mezzi di grandi dimensioni e si troverebbero in difficoltà a realizzare le manovre di immissione sulla carreggiata in presenza di un marciapiedi di grandi dimensioni, in considerazione anche delle auto che si trovano spesso in sosta a latere dello stesso”.

Zanardi continua: “tra l’altro con l’allargamento del marciapiedi come previsto, se un mezzo parcheggia a latere della strada – come spesso fanno coloro che lavorano presso le ditte in questione – anche la percorrenza sulla carreggiata di autovetture, e tanto più di mezzi di grandi dimensioni – bus compresi – diventa alquanto difficoltosa e con ogni probabilità causa di sinistri stradali”.

La consigliera di Fratelli d’Italia evidenzia: “gli interventi di manutenzione sono assolutamente necessari, così come è imprescindibile tutelare l’utenza stradale più debole, quali ciclisti e pedoni, tuttavia occorre pensare a soluzioni che possano contemperare le esigenze di tutti; allo stato attuale, potrebbero manifestarsi le problematiche sopra descritte con gravi disagi per le ditte che insistono su via Portapuglia, nonché per coloro che necessariamente devono ivi transitare o parcheggiare per ragioni lavorative; si consideri, altresì, che stiamo parlando di una zona industriale che difficilmente è transitata da ciclomotori e pedoni. ”.

Pertanto Zanardi chiede all’amministrazione: “previe verifiche tecniche, se intendono adottare soluzioni che possano da un lato garantire la sicurezza dell’utenza debole della strada, ma, dall’altro, non creare disagio ai mezzi che devono entrare o uscire dalle tante aziende che si trovano su via Portapuglia”.