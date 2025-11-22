Volley – Gas Sales Piacenza in campo con Grottazzolina per continuare il percorso di crescita. Comparoni: “Vietato abbassare la guardia”

Gas Sales Piacenza per la settima giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca sarà impegnata al PalaSavelli di Porto San Giorgio: domani,domenica 23 novembre (ore 19.00) affronterà Yuasa Battery Grottazzolina.

Reduce dall’importante vittoria contro la corazzata Civitanova nell’ultima giornata di campionato, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza affronta una nuova formazione marchigiana che nei quattro precedenti tra le due squadre ha dovuto sempre alzare bandiera bianca: quattro vittorie per i biancorossi di coach Boninfante.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza arriva alla gara dopo i tre punti conquistati con Civitanova, Yuasa Battery Grottazzolina dopo la sesta sconfitta consecutiva, ultima mercoledì scorso sul campo di Milano nel recupero della sesta giornata.

Francesco Comparoni, centrale Gas Sales

“Non sarà affatto una partita facile, Grottazzolina è una squadra che lotta dal primo all’ultimo pallone, l’ha dimostrato lo scorso anno e anche in questa stagione, la classifica non è veritiera. Non dobbiamo certamente abbassare la guardia se vogliamo continuare il nostro percorso di crescita. Lo scorso anno mi sono trovato molto bene a Grottazzolina, non so come mi accoglieranno i miei ex tifosi, certo io credo di aver lasciato un buon ricordo là nelle Marche”.

Yuasa Battery Grottazzolina

Dall’altra parte della rete c’è Yuasa Battery Grottazzolina che, dopo la salvezza in rimonta dello scorso anno, ha scelto di rinnovare per metà il suo organico con cui affrontare il campionato di SuperLega Credem Banca. Sui quattordici elementi che compongono il roster, sono sette le conferme e altrettanti i volti nuovi a disposizione di coach Massimiliano Ortenzi, affiancato dai vice Mattia Minnoni e Roberto Romiti.

Le conferme sono quelle di Petkovic, Fedrizzi, Marchisio, Tatarov, Marchiani, Cubito e Vecchi. I volti nuovi rispondono al nome di Marco Falaschi in regia, del giovane opposto iraniano Amir Golzadeh, degli schiacciatori Giulio Magalini e del serbo Lazar Koprivica, e del tris di centrali formato da Dragan Stankovic, dal giovane Marco Pellacani e dal nazionale bulgaro Iliya Petkov. Un mix tra giovani ed esperti che però in questa prima parte della stagione sta incontrando qualche difficoltà: ultimo posto in classifica con un punto.

Classifica

Sir Susa Scai Perugia p. 17; Rana Verona 14; Cucine Lube Civitanova 13; Itas Trentino 12; Valsa Group Modena 11; Allianz Milano 10; Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 9; MA Acqua S.Bernardo Cuneo 8; Cisterna Volley e Sonepar Padova 6; Vero Volley Monza 4; Yuasa Battery Grottazzolina 1.

Una partita in più Sir Susa Scai Perugia e MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

