Serie B – Verso Bees-Piacenza Bakery, parla Tomassini: “Ci stiamo rialzando, il gruppo sta bene” – AUDIO

Ritorno in campo in terra piacentina per Bakery Piacenza, che domenica 23 novembre alle ore 18 sarà ospite dei Fiorenzuola Bees al PalArquato di Castell’Arquato.
Alla vigilia della sfida, è l’assistente allenatore Riccardo Tomassini ad analizzare il momento biancorosso: “Mi aspetto un grande approccio alla partita. I ragazzi stanno lavorando davvero bene nelle ultime settimane, così come da inizio stagione. Abbiamo avuto un momento difficile, dal quale ci siamo subito rialzati, e vogliamo completare questo percorso di ripresa. Vogliamo fare una buonissima prestazione, sappiamo che anche i nostri tifosi tengono tanto a questa partita e quindi faremo tutto il possibile per regalargli qualcosa di importante”.
Piacenza che arriva da una settimana di allenamenti dopo le sfide del PalaBakery contro Capo d’Orlando e Legnano, intervallate dalla trasferta di Vicenza: “Quando si giocano tre partite in una settimana, compreso il turno infrasettimanale, non è mai semplice. I ragazzi però hanno ripreso subito il percorso e sono tornati a lavorare come desideravamo anche noi dello staff”.