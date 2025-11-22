Serie B – Verso Bees-Piacenza Bakery, parla Tomassini: “Ci stiamo rialzando, il gruppo sta bene” – AUDIO

Ritorno in campo in terra piacentina per Bakery Piacenza, che domenica 23 novembre alle ore 18 sarà ospite dei Fiorenzuola Bees al PalArquato di Castell’Arquato.

Alla vigilia della sfida, è l’assistente allenatore Riccardo Tomassini ad analizzare il momento biancorosso: “Mi aspetto un grande approccio alla partita. I ragazzi stanno lavorando davvero bene nelle ultime settimane, così come da inizio stagione. Abbiamo avuto un momento difficile, dal quale ci siamo subito rialzati, e vogliamo completare questo percorso di ripresa. Vogliamo fare una buonissima prestazione, sappiamo che anche i nostri tifosi tengono tanto a questa partita e quindi faremo tutto il possibile per regalargli qualcosa di importante”.

Piacenza che arriva da una settimana di allenamenti dopo le sfide del PalaBakery contro Capo d’Orlando e Legnano, intervallate dalla trasferta di Vicenza: “Quando si giocano tre partite in una settimana, compreso il turno infrasettimanale, non è mai semplice. I ragazzi però hanno ripreso subito il percorso e sono tornati a lavorare come desideravamo anche noi dello staff”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy