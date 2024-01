Volley – Gas Sales Piacenza: Italia U18 seconda al torneo Wevza, Manuel Zlatanov top scorer nella finale e miglior schiacciatore del Torneo

Il sogno della Nazionale azzurra Under 18 di vincere il Torneo Wevza e staccare subito il pass per gli Europei di categoria si è spento al tie break contro la Francia che si imposta per 3-2 (25-18, 25-19, 22-25, 23-25, 12-15). Manuel Zlatanov, giocatore di Gas Sales Piacenza, è stato premiato come migliore schiacciatore del Torneo mentre a Simone Porro è andato il premio come migliore palleggiatore.

La finale di è giocata alla Wintersporthalle di Francoforte e gli azzurrini non sono riusciti a superare una forte Francia e quindi a staccare, già in questo torneo, il pass per i Campionati Europei di categoria in programma dal 10 al 21 luglio 2024 in Bulgaria.

Persi i primi due set, gli azzurrini hanno cambiato marcia nel terzo e quarto sfoderando una prestazione maiuscola. La rimonta, però, non si è concretizzata per un soffio nel tie break perso 15-12. Top scorer della gara Manuel Zlatanov con 26 punti.

La finale per il terzo e quarto posto, giocata sempre presso la Wintersporthalle di Francoforte, è stata vinta dalla Spagna che ha superato per 3-0 (25-20, 25-16, 25-17) i padroni di casa della Germania.

ITALIA-FRANCIA 2-3

(18-25, 19-25, 25-22, 25-23, 12-15)

ITALIA: Porro 7, Zlatanov 26, Ciampi 10, Bochini 4, Cremoni 2, Benacchio 7, Usanza (L), Giani, Argilagos 2, Garello 14, Romano 1. Ne: Tosti, Biondo, Zara. All. Cresta

FRANCIA: Crene 13, Martzluff, Dukic 9, Delaporte 7, Jokanovic 20, Duflos-Rossi 26, Respaut (L), Natzev 1, Brunet, Roy 1. Ne: Ljegbekedo, Richard-Chapouilly, Lapierre. All. Leprovost.