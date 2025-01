Volley – La Gas Sales Piacenza torna a sorridere: bottino pieno a Taranto (3-1). Anastasi: “Bravi a mantenere calma e concentrazione”

Dopo la delusione di Verona, la Gas Sales Piacenza ritrova la vittoria in un campo complicato come il PalaMazzola di Taranto.

I Biancorossi, orfani di Simon, fanno grande affidamento sulle loro molteplici opzioni in ogni reparto, il rientro a pieno regime di Mandiraci da modo ad Anastasi di sostituire un Kovacevic in netta difficoltà, lasciandolo poi in campo fino al fischio finale.

Altra nota positiva è Gueye che, guidato da una ottima regia di Antoine Brizard, si fa valere sia in attacco che nel fondamentale del muro. Era una partita complessa soprattutto perchè i Rossoblu, dopo la brutta sconfitta di Padova nella scorsa giornata di Superlega, cercava la vittoria con grande fame e motivazione, vista la grande vivacità della lotta salvezza, i ragazzi di Anastasi sono stati bravi, nonostante i tanti errori in attacco, a limitare le offensive pugliesi e, con pazienza, a portare il match dalla propria parte.

Consolidato il terzo posto in campionato bisogna lasciarsi velocemente alle spalle la brutta prestazione in Coppa Italia e pensare che il campionato è ancora lunghissimo e più che aperto.

La Gas Sales Piacenza tornerà in campo sabato 11 Gennaio alle 18 per il match casalingo con Padova.

Primo set 29-31

Primo punto della Prisma con D’Heer 1-0. Da centrale a centrale, a segno Galassi 1-1. Errore un battuta di Maar 9-6. Parallela vincente di Kovacevic 10-7. Errore dai nove metri di Bovolenta 12-9. Alonso chiude la diagonale a Maar, muro Taranto e time out Anastasi 13-9. Primo tempo vincente di Gueye 13-10. Grande diagonale di Romanò che entra in campo si rende subito protagonista 14-12. Lungolinea di Held che pesca una grande traiettoria 17-14. Errore al servizio di Maar 19-17. Gueye chiude la saracinesca, muro del Francese e punto break Gas Sales 19-19. Altro muro di Piacenza con Romanò, primo vantaggio biancorosso 19-20. Terzo muro consecutivo, ancora Gueye 19-21. Ace di D’Heer e parità 21-21. Mani out di Lanza 22-22. Errore in attacco di Santangelo 24-25. Primo tempo vincente di Galassi, terzo set ball Piacenza 25-26. Errore di Romanò in battuta 29-29. Muro di Brizard che chiude il primo set 29-31.

Secondo set 25-21

Pipe vincente di Maar, Piacenza avanti 0-2. Parallela vincente di Held che pareggia il parziale 3-3. Bravo Romanò a trovare le mani del muro e mandare fuori tempo il tentativo di difesa di Luzzi 6-5. Diagonale stretta di Lanza con Scanferla che non riesce a tenere vivo il pallone 8-5. Primo tempo di Alonso, scappa Taranto 9-5. Errore di Lanza dal servizio 12-8. Pipe a segno di Lanza verso posto sei, time out Piacenza 15-9. Piacenza non riesce ad attaccare in maniera efficace, ne approfitta Taranto con il contrattacco di D’Heer 16-10. Che ingresso di Mandiraci, super diagonale vincente 18-13. Muro di Gueye su Lanza, time out Boninfante 18-16. Muro di Zimmermann su Mandiraci 21-16. Pipe di Lanza che chiude il parziale 25-21.

Terzo set 23-25

Muro di Galassi che accende il terzo set 0-1. Pipe vincente di Mandiraci 1-3. Mani out di Maar con il tocco di D’Heer 6-5. Muro di Alonso su Bovolenta 7-5. Punto slash di Romanò dopo la ricezione difettosa di Held 8-8. Pallonetto spinto di Held che insacca il pallone tra rete e muro 10-9. Attacco out di Maar 12-11. Pallonetto di D’Heer in posto tre, non riescono a difendere in tuffo i Biancorossi 13-14. Ace di Brizard con una palla corta in posto uno, time out Taranto 14-17. Parallela a segno di Mandiraci 18-15. Errore di Mandiraci che regala il meno uno a Taranto 23-24. Mani out di Mandiraci, Piacenza si porta a casa il terzo set terminato 23-25.

Quarto set 23-25

Muro di Alonso su Romanò 2-0. Invasione a muro di Gueye, poi risponde con un primo tempo vincente 4-3. Ace di Gueye che piazza il pallone corto in posto quattro 6-5. Gran palla di Zimmermann per Alonso che chiude il 7-6. Servizio fuori di Galassi 9-9. Punto in palleggio di Maar che è bravissimo a pescare una zona non coperta dai Rossoblu 12-11. Dopo la grande difesa di Galassi, Maar spreca e spara out 16-15. Punto break di Taranto che arriva con il muro di D’Heer, time out Anastasi 18-17. Diagonale stretta di Lanza, Mandiraci tocca ma non basta 20-20. Ace di Brizard, costretto al time out Boninfante 20-22. Secondo ace consecutivo di Brizard, infermabile la sua flottante 20-23. Chiude la partita il primo tempo di Galassi 23-25.

GIOIELLA PRISMA TARANTO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3

(29-31, 25-21, 23-25, 22-25)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Alonso 9, Zimmermann 3, Held 18, D’Heer 12, Santangelo 8, Hofer 3, Rizzo (L), Luzzi (L), Alletti, Gironi 2, Lanza 12. Ne: Balestra, Fevereiro, Paglialunga. All. Boninfante.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 5, Kovacevic 6, Galassi 9, Bovolenta 2, Maar 18, Gueye 9, Scanferla (L), Romanò 17, Andringa, Mandiraci 11. Ne: Salsi, Ricci, Loreti (L). All. Anastasi.