Baseball, Serie B – Rinviate le partite tra Piacenza e Seveso

Con il De Benedetti reso impraticabile dalle piogge che da venerdì hanno flagellato la nostra città, si è reso necessario rinviare il doppio incontro in programma domenica tra Piacenza Baseball e Seveso per il campionato di B. Già sabato, per lo stesso motivo, non si era disputata la partita, tra franchigia Brescia/Piacenza e Seveso, per il campionato U18. Per l’impegno di B già in mattinata al loro arrivo gli arbitri hanno decretato il rinvio di Gara1 programmata per le 11, riservandosi di effettuare un ulteriore sopralluogo alle 12 per valutare la fattibilità di gara2 fissata per le 15.

Purtroppo il perdurare del maltempo ha obbligato gli ufficiali di gara a rinviare definitivamente anche la seconda partita. Il recupero sarà per domenica 4 giugno, sfruttando il turno di riposo tra andata e ritorno. La pioggia ha però risparmiato il resto delle partite del quinto turno del girone A che alla fine ha espresso questi verdetti: Aviglina Rebels-Fossano 2-0 (6-5;6-5), Catalana-Ares Mi 2-0 (8-4; 17-3), Milano-Junior Pr 1-1 (3-4: 6-2). Si è fermata in Sardegna la corsa dell’Ares, che sette giorni prima aveva espugnato il De Benedetti issandosi a sorpresa al secondo posto, ma certamente il passo falso più eclatante lo ha commesso la capolista Milano, incappata in un pareggio casalingo con lo Junior Parma fanalino di cosa.

Classifica

Milano 800 (10-8-2)

Catalana 700 (10-7-3)

Ares Mi, Avigliana (10-5-5)

Piacenza Baseball (8-4-4) 500

Seveso 375 (8-3-5)

Junior Pr e Fossano 300 (10-3-7).