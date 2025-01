Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad cede alla capolista Brembo (0-3)

Si chiude con una sconfitta il girone d’andata della Rossetti Market Conad in B2 femminile, con la squadra di coach Paolo Bergamaschi che cede in tre set davanti al pubblico amico alla capolista Brembo Volley Team. Equilibrio nel secondo parziale, più netto il gap nelle frazioni agli estremi: questa la fotografia del match dove le gialloblù di Alseno hanno cercato di impensierire la prima della classe senza però riuscire a riaprire l’incontro. La partita ha visto le piacentine scendere in campo con Giulia Gandolfi libero titolare al posto della squalificata Allegra Toffanin e anche debuttare in gialloblù Alessia Arfini, schiacciatrice arrivata in settimana da San Giorgio (B1). In doppia cifra è finita invece l’altra banda Delia Giova, autrice di 12 punti.

Paolo Bergamaschi post-gara

“Come ci potevamo aspettare Brembo è arrivata ad Alseno con l’intenzione di confermare la sua leadership e ha dimostrato quanto visto durante la settimana a video, ossia una squadra solida, tecnica e con un alto potenziale. E’ stata la formazione che a oggi mi ha impressionato maggiormente tra tutte le aversarie incontrate in questo girone d’andata. Dopo una buona partenza abbiamo subìto il loro ritorno nel primo set, ma nel secondo c’è stata una buonissima reazione, con un altro buon avvio e una lotta punto a punto fino al finale; anche nella terza frazione a tratti abbiamo giocato alla pari, anche se Brembo ha un altissimo livello di battuta, attacco e difesa per la categoria e ha avuto il merito di mettere in evidenza il gap tra le due squadre. Nonostante la sconfitta, negli ultimi due set si sono viste buone cose ed è la strada che dobbiamo percorrere”.

Il girone d’andata della Rossetti Market Conad si chiude al nono posto (condiviso con la Vivi Energia VAP, altra squadra piacentina) con 16 punti, frutto di sei vittorie e sette sconfitte, sebbene con un margine diventato più risicato sulle più immediate inseguitrici Gorgonzola (15 punti) e Busnago (14), rispettivamente quart’ultima e terz’ultima.

Dopo il week end di sosta del campionato, il cammino di Alseno riprenderà con la sfida casalinga di sabato 1 febbraio alle 20,30 contro Lurano, quarta forza del girone E.

ROSSETTI MARKET CONAD-BREMBO VOLLEY TEAM 0-3

(14-25, 22-25, 17-25)

ROSSETTI MARKET CONAD: Frassi 5, Pioli 6, Giova 12, Ghibaudo 5, Malvicini 4, Arfini 7, Gandolfi (L), Masotti, Konate. N.e.: Mandò, Palazzina, Amatucci, Bozzetti, Zo (L). All.: Bergamaschi

BREMBO VOLLEY TEAM: Epis 8, Rossi 5, Dallara 7, Teli 18, Malvestiti 8, Di Noia 9, Rota (L), Mozzi. N.e.: Lavelli, Kasapovic, Mapelli, Ravasio, Botti, Villa (L). All.: Sbano