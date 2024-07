Volley, Serie B – Federico Giacomini primo volto nuovo della Canottieri Ongina

Dopo le conferme di Thomas Ramberti (palleggiatore) e Davide Rosati (libero), scocca l’ora del primo volto nuovo in casa Canottieri Ongina, formazione piacentina che militerà in serie B maschile.

La società del presidente Fausto Colombi dà il benvenuto all’opposto Federico Giacomini, nato il 5 luglio 2000 a Recanati (Macerata) e originario di Castelfidardo (Ancona). Alto un metro e 97 centimetri, Giacomini (che nel giovanile ha conquistato un campionato regionale Under 20 e un settimo posto in Junior League con il Volley Potentino) è reduce da un triennio in serie A: nella stagione 2021/2022 è stato tra i protagonisti nella doppietta della Videx Grottazzolina in A3 (promozione in A2 e Supercoppa), per poi militare nuovamente in A3, questa volta con l’Aurispa Libellula Lecce. Nella scorsa stagione, invece, ha difeso i colori della Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo in A2, chiudendo secondo in regular season e uscendo nei quarti di finale play off. Nel triennio in serie A ha giocato complessivamente 83 partite (59 le vittorie), mettendo a referto 84 punti (66 attacchi, 18 ace e 1 ricezione-punto).

Il direttore sportivo della Canottieri Ongina Donato De Pascali

“E’ un ragazzo su cui puntiamo nella scorsa stagione ha fatto il backup (cambio, ndc) di Jensen e sul suo conto ho avuto ottime referenze da persone fidate. L’idea è scaturita da una chiacchierata con l’amico Paolo Brugiafreddo (ds di Cuneo). A Federico manca un po’ il campo, ma è un profilo fisico di assoluto rilievo per la serie B e ci aspettiamo un bel contributo tra battuta e attacco, anche in palla alta”.

Afferma Federico Giacomini

“Scendo in B per provare a giocare un campionato importante e disputare una stagione da protagonista. La voglia di calcare il campo è tanta. Cuneo mi ha parlato bene della Canottieri Ongina, una bella società, e mi sembrava un’ottima opportunità per crescere ancora”.