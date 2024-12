Volley, Serie B – La Canottieri Ongina non si rialza: a Monticelli fa festa il Volley Veneto Benacus (1-3)

Non si rialza la Canottieri Ongina, che in serie B maschile patisce la terza sconfitta consecutiva nel match casalingo di ieri a Monticelli contro il Volley Veneto Benacus dell’ex Cuda (1-3). Dopo i ko contro le “big” Mirandola e Bologna, la squadra di Gabriele Bruni e Fausto Perodi cercava il riscatto contro la formazione veronese, sebbene avversario di buona caratura nel girone, ma non è riuscita nell’intento, pagando dazio sotto il profilo della prestazione e di conseguenza anche sotto quello del risultato.

Troppi errori, ben 39 (tra cui 18 al servizio e 16 in attacco) nell’arco di 4 set, sono stati una zavorra troppo pesante per la compagine piacentina, con gli avversari che ne hanno approfittato per mettere in cassaforte il bottino pieno, facendo leva anche su un muro solido (12 block vincenti). Sotto 2-0, la Canottieri Ongina ha reagito nel terzo set, vinto con il minimo scarto (25-23), ma nella quarta frazione non ha avuto continuità, con il 21-25 che ha fatto calare il sipario sull’incontro.

“Nel primo set siamo stati spettatori passivi dell’incontro, collezionando solo errori, poi quasi 40 in tutta la serata. Con queste cifre diventa difficile tenere testa a una squadra organizzata che prima o poi ti punisce. L’emergenza-infortuni non è un discorso valido, dobbiamo essere più determinati e decisi in alcune situazioni di gioco, soprattutto nella fase break. Il metodo di lavoro che ho impostato evidentemente non dà i frutti sperati, perché cadiamo sempre nelle stesse situazioni. La responsabilità maggiore è la mia, l’allenatore dovrebbe essere una guida tecnica più sicura di quella che sono io ora. I giocatori ce la mettono tutta, ma non riusciamo a uscire dal loop disastroso degli errori. Devo farmi domande personali, perché occorre mettere sul banco degli imputati il coach e il suo operato”.

La Canottieri Ongina resta ferma a quota 12 punti, scivolando al nono posto in classifica. Sabato alle 18 a Sommacampagna (Verona) sfida contro l’Arredopark Dual Caselle, terz’ultima con 7 punti.

CANOTTIERI ONGINA-VOLLEY VENETO BENACUS 1-3

(19-25, 19-25, 25-23, 21-25)

CANOTTIERI ONGINA: Scaffidi 17, Chirila 4, Ramberti 3, Chadtchyn 8, Nasi 2, Giacomini 19, Rosati (L), Bocu 4, Ruggeri 8, Aquino, Belfanti (L). N.e.: De Biasi, Tagliaferri, Palazzoli. All.: Bruni

VOLLEY VENETO BENACUS: Spagnuolo 3, Guardavascio 20, De Agostini 6, Cuda 15, Dietre 9, Dell’Osso 5, Viola (L), Thei. N.e.: Antecini, Banaousas, Ravelli, Polacco, Gatti (L). All.: Fin