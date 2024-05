Volley, Serie B – Ultima trasferta stagionale per la Canottieri Ongina

Ultima trasferta stagionale per la Canottieri Ongina, di scena domani alle 19,30 a Spezzano (Modena) contro la Malagoli Tensped in serie B maschile. Per i gialloneri piacentini si tratta del penultimo appuntamento stagionale; quinti nel girone D a trentanove punti, De Biasi e compagni sfideranno i padroni di casa undicesimi a quota diciannove, mentre la conclusione sarà sabato 11 maggio alle 18 a Monticelli contro l’Arredopark Dual Caselle.

Fausto Perodi, vice allenatore della Canottieri Ongina

“Affrontiamo una formazione ormai retrocessa ma vogliamo continuare la striscia vincente e i miglioramenti del nostro gioco, che stanno passando da un numero più basso di errori e dal muro-difesa”.