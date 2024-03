Volley, Serie B1 – Contro Rubiera le ragazze della Vap lottano solo l’ultimo set: 0-3

Vista la levatura delle avversarie (seconde in classifica), la partita di questa sera doveva essere considerata dalle ragazze VAP come un ottimo allenamento in vista della partita decisiva per la qualificazione alla final four under 18 regionale che le ragazze di Licata dovranno affrontare mercoledì a Bologna. Purtroppo la lista delle indisponibili tra le file VAP è molto lunga ed infatti le ragazze che Licata può schierare sono solo otto, compreso il libero Gazzola. Iacona, Schillkowsi, Ruggeri, Dodi, Riccio vengono convocate giusto per rimanere in panchina a sostenere le titolari. A far piovere sul bagnato ci si mette anche l’infortunio durante la gara della centrale Konate, vittima di una distorsione alla caviglia. Le ragazze in grado di giocare sono quindi solo 6, più un libero, ed è quasi un record.

Nonostante ciò nel terzo set si vedono tutte le potenzialità spesso inespresse di questa giovane squadra, che per pochissimo non riesce a strappare un set alle ambiziose avversarie. Quasi sempre in vantaggio anche di tre o quattro punti per tutto il set fino al 22 a 18, le piacentine subiscono la rimonta nel finale delle Rubieresi che riescono a chiudere il set 25 a 23 e vincere l’incontro per 3 a 0. Se un buon allenamento doveva essere un buon allenamento è stato e adesso forza VAP per la fase finale del campionato Under 18 vero obiettivo delle Blu-Verdi.

ViviEnergia VAP – Giusto Spirito Rubiera 0-3

(15-25, 12-25, 23-25)

Vivi Energia VAP: Terrana 4 punti, Da Pos, Milani 6, Konate 4, Bibolotti 3, Borri 2, Nella 7, Libero Gazzola, N.E.: Iacona, Schillkowsi, Ruggeri, Dodi, Riccio. All: Licata

Rubiera: Bandieri, Bartolamedi, Tosi, Mescoli, Giardi, Aluigi, Riverberi, Paolini, Salas, Bianchini, Cantamessa, Libero Bici. All. Ghibaudi e Cerrato