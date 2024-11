Volley, Serie B1 – Trasferta domenicale a Rubiera per la Pallavolo San Giorgio

La Pallavolo San Giorgio vuole lasciarsi alle spalle un periodo difficile, quattro ko consecutivi, e ritornare a fare punti: l’impegno della sesta giornata del girone d’andata non sarà affatto facile contro la Giusto Spirito Rubiera, gara calendarizzata per domenica 17 novembre.

Nell’ultimo turno la formazione reggiana ha superato la Passione Valdarno per 3-1, salendo al quinto posto della classifica. Tuttavia la squadra piacentina, neopromossa nella terza serie nazionale, è decisa a vincere per muovere la classifica come spiega coach Matteo Capra: “Partita complicata. Squadra che in casa sta facendo molto bene e che ha trovato una grande solidità. Noi veniamo da un momento molto complicato figlio dell’adattamento nella categoria che però dobbiamo sorpassare il più presto possibile. Le ragazze in settimana si sono allenate bene e spero che si possa vedere in campo quanto di buono fatto fino a qui”.

Rubiera è allenata per il secondo anno consecutivo da coach Andrea Ghibaudi. Le reggiane la scorsa stagione ha conquistato i playoff promozione, giungendo al terzi posto nel girone C ma rispetto al 2023/2024 l’organico è stato completamente rinnovato e ringiovanito con atlete fisicate nate dal 1999 al 2008. Punti di forza sono la schiacciatrice Angelica Costamagna veterana del campionato di B1 con un passato a Mondovì, Pisogne, Villa Bartolomea e Liberi e Forti Firenze, e l’opposta Margherita Meoni, proveniente da Capannori.

L’ex di turno è la centrale Valentina Zoppi che vestito la maglia di Rubiera dal 2018 al 2020. I precedenti, giocati tutti in serie B2, sono a favore della Pallavolo San Giorgio per tre a due. Dirigeranno i marchigiiin Vieri Santin e Ciro Tramontano, fischio d’inizio ore 18.30 presso il palazzetto dello sport Bursi in via Moro, 1 a Rubiera (Re).

Classifica

Fantini Folcieri Ostiano 12 punti; Volley Garlasco, Ripalta Cremasca 11; Moma Anderlini, Volley Modena, Rubiera 9; Passione Valdarno 7; V.P. Volley, Montesport, Osgb Campagnola, Crema 6; Ambra Cavallini 5; Bsc Sassuolo 3; Pallavolo San Giorgio 2.