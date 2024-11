Rugby – Piacenza, Dene e Roda di nuovo in nazionale italiana

Inza Dene e Tommaso Roda (Piacenza Rugby) ritornano a vestire la maglia azzurra. Figurano, infatti, nella lista dei venticinque convocati per il raduno di Parma in vista del test match Italia U19 vs Francia U19 che si terrà sabato 23 novembre a Parabiago.

Gli Azzurrini, guidati dal Responsabile Tecnico Nazionale U19 Alessandro Castagna, si raduneranno a Parma lunedì 18 novembre e dopo tre giorni di preparazione presso il Club Rugby Parma, giovedì 21 novembre si trasferiranno a Parabiago per un’ulteriore sessione di allenamento.

Il Team Run è previsto per Venerdì 22 c/o il Red & Blue Stadium e sabato 23, KO 14.30, scenderanno in campo nell’incontro con i pari età della Nazionale Francese. Dene e Roda, entrambi anno 2006, terza linea e trequarti ala, militano nell’U18 del Progetto Omnia. Hanno esordito in questa stagione nel campionato di serie A tra le fila del Piacenza Rugby.

Insieme ad un altro atleta Omnia, Filippo Esposito (Elephant Rugby Gossolengo), stanno, inoltre, frequentando il CDFP U19 di Milano. La struttura federale che offre agli atleti coinvolti un percorso

tecnico di formazione che punta all’alto livello.

Il contesto internazionale

➢ Ago 23: IV Nations Summer Camp c/o l’Arms Park di Cardiff, un quadrangolare che ha visto la Selezione Italiana U18, allenata da Paolo Grassi e guidata da Sergio Ghillani, registrare tre vittorie su tre incontri, superare nell’ordine, la Scozia, l’Irlanda ed i padroni di casa del Galles

➢ Nov 23: Test Match Italia- Irlanda Club/Exiles

➢ Feb 24: Test Match Italia U18 vs Francia

➢ Mar 24: Sel. Italia U18 vs Sel. Giappone U19

➢ Apr 24: Under 18 Six Nations Festival

➢ Giu 24: Selezione CRER per il 9° Memorial “Pier Paolo Bonori”, torneo internazionale Under 18 di rugby a 7.

Ricordiamo, inoltre, che l’8 dicembre 2023 Inza e Tommaso hanno condiviso il Trofeo Concarotti, il riconoscimento assegnato dall’OLD RUGBY PIACENZA al miglior giocatore delle giovanili piacentine.

Daniele Boccuni, presidente del Piacenza Rugby

“Questi atleti sono il risultato di un impegno collettivo, di una squadra che gli ha permesso di esprimere le proprie qualità e di crescere. Hanno l’opportunità di crescere e di riportare nel proprio club una preziosa esperienza. È soprattutto il frutto dell’ottimo lavoro dei numerosi tecnici che li hanno affiancati dal minirugby ad oggi e che hanno saputo trasmettere loro tutte le loro competenze e la loro grande passione per questo sport. Penso che questa sia decisamente una vittoria di tutti!”.