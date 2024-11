Serie B – Gara fondamentale per la Bakery Piacenza contro Saronno – AUDIO

Dodicesimo turno del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, e ancora un impegno casalingo per la Bakery Piacenza della presidente Caterina Zanardi. Dopo la sconfitta di mercoledì contro San Vendemiano, i biancorossi ospitano il fanalino di coda della Robur Saronno, unica formazione rimasta a quota due punti in classifica. Si tratta del quinto ed ultimo impegno negli ultimi sedici giorni, per un inizio di novembre che è assomigliato tanto ad un lavaggio in lavatrice.

Un mini ciclo, come denominato dallo staff tecnico piacentino, che ha fin qui portato in dote solo un successo, e che va chiuso nel miglior modo possibile arrivando da due sconfitte in volata contro Crema e San Vendemiano, appunto, non capitalizzando vantaggi anche in doppia cifra nell’arco delle stesse partite. Quello contro Saronno è un incontro fondamentale per la Bakery Piacenza, da vincere a tutti i costi per mettere fieno in cascina e guardare con più ottimismo al resto del campionato.

Le parole di coach Giorgio Salvemini a Radio Sound

«Ancora non siamo capaci di gestire i vantaggi che riusciamo a prendere durante i match. È questa la situazione che stiamo soffrendo in questo micro periodo del campionato. Questo è un momento particolare nel quale bisogna stare in palestra, concentrati nel lavorare, alzare il livello di attenzione al dettaglio per essere perfetti.

Con tre partite alla settimana, e con tutte queste infrasettimanali, bisogna essere bravi a mettere un punto dopo ogni gara e capire che ognuna fa storia a sé. L’insegnamento che dobbiamo fare nostro, però, è quello di come dobbiamo stare in campo. Anche domenica dobbiamo pensare solo a noi stessi, non all’avversario, pur consapevoli che la partita è importante e fondamentale. Mi aspetto che la squadra sia determinata nei momenti di sbandamento che in una gara sono quasi fisiologici, evitando di subire troppo ma restando concentrata».