Volley, Serie B2 – Anderlini ancora amara per la Rossetti Market Conad (3-2)

Anderlini ancora amara per la Rossetti Market Conad, che in B2 femminile cede come all’andata alla giovane formazione modenese e perde parzialmente terreno in chiave play off. A Modena la formazione allenata da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi ha ceduto 15-12 al tie break ai talenti emiliani in un match dai più volti: tanto equilibrio nei primi due set, più errori da una parte e dall’altra tra terza e quarta frazione e infine un tie break “spaccato” nella seconda metà dalla serie al servizio delle padrone di casa.

Alseno brava a piazzare un’accelerata nel finale di primo set e ancor più brava a rimontare nel secondo parziale (dal 23-19) senza però riuscire a sfruttare le chance ai vantaggi , con l’Anderlini poi galvanizzata e in cattedra nel terzo set (25-14); nella quarta frazione, la Rossetti Market Conad ha reagito d’orgoglio e ha spinto con decisione verso il tie break (14-25). Nel set corto, equilibrio fino al 9-9 poi la serie al servizio di Pagot ha lanciato in orbita l’Anderlini (15-12).

Per Falotico e compagne, il terzo tie break consecutivo questa volta non ha regalato il sorriso come nei precedenti match contro Davis 2C e Piadena; con il punto guadagnato, la Rossetti Market Conad sale a quota 43 punti ma scivola al quarto posto, venendo staccata dalla Zerosystem (seconda a 45 punti) e scavalcata dal Cerea, ora terzo a quota 44, mentre San Giorgio è in testa con 47 punti in una lotta play off (primi due posti) decisamente infuocata.

“C’è amarezza non solo perché questa volta il tie break non ci ha sorriso, ma anche perché per lunghi tratti nella nostra metà campo si è visto lo spirito giusto e sembrava potessimo portare a casa la partita ritornando sui nostri livelli. In altri tratti, però, sono emersi i problemi che stiamo cercando di risolvere, anche se c’è da dar merito all’Anderlini, giovani che stanno crescendo molto bene con miglioramenti importanti rispetto all’andata. Peccato per il secondo set? Poteva dare una svolta diversa al match, anche se la squadra ha fatto molto per rimontare. Ancora una volta, positivi gli ingressi dalla panchina con Gandolfi e Bozzetti in battuta e Palazzina in banda”.

Top scorer gialloblù, l’opposta Stefania Bernabè (20 punti), spalleggiata dalle centrali Elisa Frassi e Sara Scurzoni (14 e 15) e dalla banda Chiara Shanti Falotico (15 punti). Ora la Rossetti Market Conad si tuffa nella suggestiva avventura della Final Four di Coppa Italia di serie B a Campobasso; venerdì alle 9,30 sfida contro la Futura Terracina nella semifinale della competizione di B2 femminile.

MOMA ANDERLINI MODENA-ROSSETTI MARKET CONAD 3-2

(23-25, 29-27, 25-14, 14-25, 15-12)

MOMA ANDERLINI MODENA: Pagot 15, Sismondi 17, Gollini 3, Susio 24, Guerra 13, Spada 4, Zironi (L), Mattioli 1, Giorgi 1, Monari Gamba 2, Cornelli (L). N.e.: Benatti, Mazzieri, Fiandri. All.: Maioli

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 15, Frassi 14, Bernabè 20, Spagnuolo 1, Scurzoni 15, Neri 7, Toffanin (L), Marchesi 1, Agostini, Gandolfi 3, Palazzina 3, Bozzetti 1. N.e.: Pieroni (L). All.: Bonini