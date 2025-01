Volley, Serie B2 – Il 2025 della Rossetti Market Conad inizia con un punto

Inizia con un punto il 2025 della Rossetti Market Conad, che torna da Gorgonzola muovendo leggermente la classifica con il tie break perso per mano della Delta Engineering. Per la squadra di Paolo Bergamaschi, un match molto combattuto ma dove è mancato un po’ di cinismo per far sì che il bottino finale fosse più cospicuo, legittimando le situazioni favorevoli costruite in varie parti dell’incontro. In particolare, le gialloblù piacentine non sono state in grado di capitalizzare il vantaggio del quarto set (19-22 dopo esser state sopra 2-1 nel conteggio dei set e dunque poter chiudere 3-1) e – una volta trascinate al tie break – di sfruttare l’ottimo gap nel set corto (5-10). Nel complesso, battuta e muro i fondamentali che hanno spinto avanti Alseno nei suoi migliori momenti.

“Siamo partiti male l’approccio non era quello che mi aspettavo e che avevo chiesto alle ragazze. Abbiamo subìto un break iniziale e non c’è stata storia fino al 25-13. Nel secondo parziale ho cambiato assetto, inserendo Palazzina in posto quattro e spostando Masotti da opposta e in generale è cambiata l’inerzia della partita, riuscendo a conquistare abbastanza agevolmente il parziale (19-25). Nella terza frazione c’è stato molto equilibrio, siamo andati sotto 18-14 poi buoni spunti di Giova e più attenzione nel muro-difesa ci hanno permetto di rimontare e spuntarla di misura (23-25). Qui iniziano i nostri “peccato”: nel quarto set siamo ripartiti forte, eravamo sempre avanti nel punteggio, poi sul 19-22 ci siamo fatti recuperare. Sul 22-22 un’azione contestata ci è costata due punti complice anche il cartellino rosso di Toffanin e Gorgonzola ha chiuso 25-23, mandandoci al tie break.

Nonostante la beffa, anche nell’ultimo set abbiamo avuto ottimi spunti (0-3, 5-8 e 5-10), ma poi abbiamo perso concentrazione e determinazione, mentre i nostri avversari sono stati più bravi in questo. Ora ci aspettano tre partite toste dove serviranno più attenzione e determinazione per raccogliere qualcosa in termini di punti contro squadre forti”.

In classifica, la Rossetti Market Conad sale a quota 16 punti e resta all’ottavo posto, ora condiviso con New Volley Adda e Vap, anche se si assottiglia il margine sulla quart’ultima (la stessa Gorgonzola, ora a -3).

Sabato alle 20,30 ad Alseno ultimo atto del girone d’andata con le gialloblù che ospiteranno la capolista Brembo Volley Team.

DELTA ENGINEERING GORGONZOLA-ROSSETTI MARKET CONAD 3-2

(25-13, 19-25, 23-25, 25-23, 15-13)

DELTA ENGINEERING GORGONZOLA: Neza 9, Bertoni 9, Vitali 20, Grazioli V. 18, Grazioli S. 14, Vegeto, Regiroli (L), Boscolo Zucchetti 7, De Musso, Bai (L), Pettenati, Marazzi. All.: Santandrea

ROSSETTI MARKET CONAD: Giova 17, Ghibaudo 9, Masotti 15, Toffanin (L) 1, Malvicini 8, Frassi 8, Palazzina 10, Pioli 2, Amatucci (L), Mandò, Gandolfi, Bozzetti, Konate. All.. Bergamaschi