Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio affronta Conegliano nel ritorno dei playoff

Smaltita la delusione per la sconfitta nella gara d’andata, la Pallavolo San Giorgio deve vincere quattro set per passare al secondo turno dei play off promozione.

Serve un’impresa epica, titanica. Di quelle dovranno essere raccontate alle future generazioni pallavolistiche del territorio di Piacenza. Sabato 20 maggio, alle ore 18, la Pallavolo San Giorgio Piacentino di coach Matteo Capra affronterà il Team Volley Conegliano, formazione trevigiana, nel ritorno dei play off promozione.

La sconfitta dell’andata per 3-0 mette nelle condizioni le giallobiancoblù di dover vincere tre set (potendone perdere uno solo) per portare la sfida al set supplementare l’incontro. Servirà tutto il calore del pubblico per sostenere Perini e compagne che si giocheranno il tutto per tutto dal primo all’ultimo per provare a compiere l’impresa.

Dirigeranno l’incontro del palazzetto dello sport di viale Repubblica i signori Adriana Bruno e Vincenzo Carbone. Fischio d’inizio, alle ore 18. L’incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Obiettivo Volley.

