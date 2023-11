Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio affronta Mirandola per consolidare la vetta

La Pallavolo San Giorgio ritorna tra le mura amiche, sabato 25 novembre, affrontando il team modenese per restare in vetta alla classifica del girone E. La Volley Stadium Mirandola, nonostante abbia vinto la prima partita solamente all’ultima, giornata battendo per 3-0 il Galaxy Volley e sia al penultimo posto della classifica, non è avversario da sottovalutare. Da parte della Pallavolo San Giorgio è un nuovo esame per provarne la maturità e mantenere l’imbattibiltià stagionale.

Le sfide tra Pallavolo San Giorgio e Mirandola sono sempre state epiche sin dal passato. Entrambe le formazioni sono state promosse in B2 la stessa stagione nel 2019, le modenesi direttamente e le piacentine dopo i playoff, per poi ritrovarsi spesso avversarie nei campionati nazionali. I precedenti sono a favore di Mirandola per cinque a due, ma l’ultimo giocato la scorsa stagione (25 marzo),vinto dalla San Giorgio per 3-1.

Dirigeranno l’incontro Simone Scavilla che ha già diretto la San Giorgio lo scorsa stagione nella gara contro l’Anderlini, e Michele D’Addiego Buonaccino, entrambi della sezione di Milano-Monza Brianza-Lecco. Fischio d’inizio alle ore 18 presso il palazzetto dello sport di viale Repubblica a San Giorgio Piacentino.

Classifica

Pallavolo San Giorgio 20 punti; Pall. Alsenese 17; San Damaso, Volley Davis 2c 16; Cerea, Be One San Martino 12; Moma Anderlini 11; Piadena, Galaxy Volley, 9; Viadana , Top Volley 6; Soliera, Mirandola 5 punti; Spakka Volley 0.

Serie D

Questa sera scende in campo anche la serie D del Volley SangioPode. La formazione di coach Franco Corraro alle ore 21.15 affronta nel derby piacentino Molto Pizza Piace Volley, presso la palestra comunale di Podenzano.