Volley, Serie B2 – A Soliera arriva la settima meraviglia della Pallavolo San Giorgio e vetta in solitaria

Sorride la settima giornata del girone d’andata nel campionato nazionale di B2, girone E, alla Pallavolo San Giorgio, che faticando più del dovuto, trova tre punti importanti per il proseguimento della stagione; gli ingressi di Polletta, Cossali e Sangiorgi hanno dato la scossa alle giallobiancoblù per conquistare il successo. Rotto l’equilibrio iniziale la squadra di coach Capra prende qualche punto di vantaggio, Arfini 13-17. Il gap resta invariato sino al 21-24, Soliera ha un improvviso colpo di coda portandosi sul 25-24. Arfini annulla la prima palla set, le modenesi ne hanno un altra, Gilioli pareggia i conti, 26-26, la Pallavolo San Giorgio chiude 26-28.

Nel secondo parziale la Pallavolo San Giorgio prende il vantaggio nei primi punti e lo dilata con il passare degli scambi, 14-20 muro di Cossali, Marinucci in fast chiude e fa scattare i titoli di coda dle set, 18-23, chiuso 19-25. Nel terzo set parte meglio Soliera, 10-8, Polletta pareggia conti sul 12-12 poi il team piacentino allunga, 17-21 e chiude 20-25.

Nel prossimo turno la Sangio ritorna a giocare tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Viale Repubblica ed affronterà l’ostica Stadium Mirandola.

Soliera-Pallavolo San Giorgio 0-3

(26-28, 19-25, 20-25)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba, Polletta, Sangiorgi, Marinucci, Gilioli , Camurri, Galelli (L), Lunardini, Tonini, Arfini, Cossali, Zoppi. All. Capra.

Classifica

Pallavolo San Giorgio 20 punti; Pall. Alsenese 17; San Damaso, Volley Davis 2c 16; Cerea, Be One San Martino 12; Moma Anderlini 11; Piadena, Galaxy Volley, 9; Viadana , Top Volley 6; Soliera, Mirandola 5 punti; Spakka Volley 0.

Serie D – Terzo hurrà consecutivo per il Volley SangioPode

Sorride la seconda trasferta di fila nel reggiano per la squadra di coach Franco Corraro che si è imposta in rimonta sulla forte Fortlan Di.Bi., seconda in classifica.

Nonostante la falsa partenza nel primo set dove le padrone di casa hanno vinto agilmente, sfruttando l’esperienza di alcune ragazze ed un collettivo già da un rodato. Dal secondo parziale il Volley SangioPode migliora in battuta e da un certo punto in avanti, è salita di condizione, giocando bene in copertura e sfruttando gli attacchi vincenti, riuscendo alla fine a portare a casa l’intera posta in palio.

Con questa vittoria il Volley Sangio sale al secondo posto in classifica con 14 punti (4 vittorie e 2 sconfitte), dietro al Circolo Minerva.

Fortlan Di.Bi.- Volley SangioPode 1-3

(25-17 21-25 21-25 14-25)

Volley SangioPode: Fanzini, Di Cintio, Milosevic, Montuori (L), Barti, Cappellini, Orsi, Ordiano, Pighi (L), Villa, Boaron, Lupo, Benassi. All. Corraro.