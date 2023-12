Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio risorge, 3-0 all’ostico Cerea

Come l’araba fenice la Pallavolo San Giorgio ferma la striscia negativo di due sconfitte consecutive, risorge dalle sue ceneri superando in tre parziali la coriacea compagine veronese, e chiude con un successo gli impegni casalinghi dell’anno solare 2023

La Pallavolo San Giorgio torna a vincere e convincere nel gioco, battendo un’avversaria forte come Cerea, quarta forza del girone. I primi scambi della gara sono equilibrati, 5-5, una fast in diagonale di Cossali regala rompe l’equilibrio, 7-6. Tonini ed un ace di Zoppi danno l’allungo alla squadra di casa, 16-11 e la San Giorgio ha in mano il parziale. Cerea prova ad accorciare, 19-15, ma Gilioli e Tonini archiviano il set, 25-19.

Molto combattuto il secondo dove Cerea prova a fuggire, 10-12, ma viene raggiunta dalle piacentine, Polletta realizza il 16-16. Sul 19-19 la Sangio infila un filotto di tre punti, 22-19 e poi si porta sul 24-22. Cerea annulla le due palle set ma ai vantaggio si impone la formazione di casa, 27-25. Nel set la Pallavolo San Giorgio mostra un gioco efficace e mette in difficoltà le avversarie, l’equilibrio dura sino al 10-8, Tonini e compagne dilatano il vantaggio sino a chiudere, 25-17.

Nel prossimo turno le giallobiancoblù affronteranno in trasferta a San Giorgio Bigarello nel mantovano la Volley Davis 2c, terza in classifica, per chiudere con il sorriso il campionato nella sosta delle festività.

Pall. San Giorgio-Cerea 3-0

(25-19 27-25 25-17)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba, Polletta 10, Sangiorgi, Marinucci 7, Gilioli 10, Camurri, Galelli (L), Lunardini, Tonini 16, Arfini 4, Cossali 7, Zoppi 4. All. Capra.

Classifica

Pall. Alsenese 26 punti; San Damaso 25; Pallavolo San Giorgio 24; Volley Davis 2c 21; Cerea 18; Be One San Martino 17; Piadena, 15; Moma Anderlini 13; Galaxy Volley 12; Soliera 11; Mirandola 10; Top Volley 9; Viadana, 6; Spakka Volley 0.

Serie D – Il Volley SangioPode ritorna alla vittoria, 3-2 al Sport Club Parma

Fallito l’avvicinamento al vertice della classifica le ragazze di coach Franco Corraro superano il Sport Club Parma. Ci sono voluti cinque set per il Volley SangioPode per venire a capo della squadra parmense. Avanti due set ad uno e sul 19-15, la squadra piacentina è stata superata, prolungando l’incontro al set corto. Set corto dominato, 8-0, e poi chiuso sul 15-5.

Due punti conquistati che permettono alle albicelesti di restare al secondo posto, in coabitazione della Fortlan Dibi Reggio Emilia, dietro alla capolista Circolo Minerva. Nel prossimo turno l’ultimo del 2023, sabato 16 dicembre, il Volley Sangio Pode affronterà in trasferta a Sant’Ilario D’enza (Reggio Emilia) la Polisportiva L’Arena.

Volley SangioPode-Sport Club Parma 3-2

(17-25 25-19 25-18 23-25 15-5)

Volley SangioPode: Fanzini, Di Cintio, Milosevic, Montuori (L), Barti, Cappellini, Orsi, Ordiano, Pighi (L), Villa, Boaron, Lupo, Benassi. All. Corraro.