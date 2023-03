Torna il groupcycling e la grande Church Event, atleti da tutto il mondo tra sport, cultura e solidarietà: appuntamento 1 e 2 aprile – AUDIO

Torna a Piacenza il groupcycling e con esso la grande manifestazione Church Event. Una due giorni all’insegna dello sport e della beneficienza che si terrà il 1 e il 2 aprile nella suggestiva cornice della ex chiesa di Sant’Agostino.

“Groupcycling riesce a unire con lo sport tutto il mondo, è sport coniugato alla beneficenza, attività fisica e cultura. Parliamo di uno sport molto vissuto a livello nazionale e non solo, una nuova realtà che ha attirato anche ex ciclisti, addirittura gregari di Marco Pantani, ma anche semplicemente persone che prima si dedicavano allo spinning e che hanno trovato in questa disciplina un sistema un po’ più organizzato”, commenta Davide Poggi, uno degli organizzatori insieme ad Antonio Garofalo della palestra Le Club.

Sabato primo aprile

Si inizia alle 9,30 con l’apertura affidata alla Fanfara provinciale dei Bersaglieri di Cremona e di Piacenza. Mentre alle 10,30 inizia l’evento vero e proprio che coinvolgerà 1500 rider provenienti da tutto il mondo, anche dal Sud America, tanto per intenderci. Perché il groupcycling è così: una disciplina che magari alcuni non conoscono ancora, ma in grado di attirare a questi eventi partecipanti da tutto il globo. Quattro ride di un’ora ciascuna su bike stazionarie, accompagnate dai canti dello Spirit Gospel Choir e con collegamenti in diretta su Radio Sound (non solo sulle frequenze 95 e 94.6 ma anche sull’app radiosound95).

Al termine della giornata, a partire dalle 20, aperitivo e a seguire cena di gala con menù studiato e preparato dallo chef stellato Luigi Taglienti, con vini offerti da Cantina Valtidone. Subito dopo poi un grande show presentato da Daniele Losi e spettacolo comico con Claudio Batta, direttamente da Zelig.

Domenica 2 aprile

La domenica si apre alle 9 con Bagni di Gong, vibrazioni che aiutano a ritrovare se stessi favorendo un profondo stato di piacere interiore. A seguire Yoga con Mara. Per tutta la mattina si alterneranno momenti di fitness, lezioni di judo e kick-boxing, esibizioni della scuola di danza Step by Step con Laura del Bigio. Spazio poi anche alla cultura con la presentazione dei libri “Pedalando su un fil d’acciaio” del colonnello Carlo Calcagni e “Don’t walk in vain” di Fabrizio Decio. Alle 12,15 esibizione dello Spirit Gospel Choir, mentre alle 16 si riprende con combattimenti di boxe e kick-boxing con atleti della Pro Fighting Piacenza e a seguire buffet finale organizzato da “The Butcher”. Durante il giorno screening visivo gratuito dedicato agli sportivi a cura del Centro Diagnostico Rocca.