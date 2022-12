Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad attesa dal difficile esame-Mirandola

Nella tana della seconda della classe. E’ alto il coefficiente di difficoltà che attende la Rossetti Market Conad, impegnata domani (sabato) alle 18 a Mirandola (Modena) contro il Cai Volley Stadium nella decima giornata d’andata del girone F di serie B2 femminile.

Le gialloblù piacentine di Federico Bonini sono attese da un’altra tappa del ciclo di ferro alimentato dai precedenti derby (entrambi persi in tre set) contro la capolista Gossolengo e San Giorgio, terza forza del girone. Alseno non sta vivendo un periodo particolarmente felice a livello di risultati (triplo ko per 3-0 contando anche il passo falso precedente a Reggio Emilia contro l’Arbor Interclays) e la voglia di riscatto delle piacentine farà i conti con le qualità di Mirandola, al momento l’inseguitrice più convinta della lanciatissima Fumara MioVolley.

L’avversario

Il Cai Volley Stadium è allenato da Luciano Molinari e in classifica è secondo con 22 punti, a -5 dalla capolista Fumara MioVolley. Il ruolino di marcia di Mirandola parla di sette vittorie e due sconfitte, patite contro Galaxy Inzani e sabato scorso sul campo dell’Arbor Interclays. In casa le modenesi hanno sempre conquistato il bottino pieno, perdendo solo un set contro San Giorgio.

La classifica

Fumara MioVolley 27, Cai Volley Stadium 22, San Giorgio 19, Volley Davis 2C 17, Arbor Interclays, Giusto Spirito Rubiera 15, Galaxy Inzani, Moma Anderlini Modena 13, Fos Wimore Cvr, Rossetti Market Conad 11, Polriva 10, Inox Meccanica Rivalta 8, Calanca Persiceto 6, Vtb Aredici Bologna 2.