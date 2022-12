Volley, Serie B – La Canottieri Ongina ospita Novi per continuare a stare in scia all’alta classifica

Impegno casalingo da non sottovalutare per la Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, con i gialloneri di Gabriele Bruni di scena domani (sabato) alle 18 a Monticelli contro il Novi nella decima giornata d’andata del girone A. Per i piacentini, penultimo appuntamento targato 2022 contando anche la successiva trasferta pre-natalizia a Torino contro il Parella. I gialloneri occupano il terzo posto in classifica, a -1 dal’Alto Canavese secondo.

L’avversario

Il Novi è allenato da Enrico Dogliero e in classifica occupa il terz’ultimo posto con 10 punti, frutto di 4 vittorie (contro Chieri, Alba, Cus Genova e Albisola) e 5 sconfitte. I piemontesi arrivano all’appuntamento dopo due ko consecutivi contro Acqui e Sant’Anna e ora proveranno a conquistare punti in riva al Po. L’elemento di spicco è senza dubbio l’opposto Stefano Moro, classe 1982 e una vita tra A1 e A2, oltre ad aver vinto l’argento europeo Juniores nella rassegna 2002 disputata in Sicilia.

La classifica

Negrini Cte Acqui 22, Alto Canavese 19, Canottieri Ongina 18, Pvl Cerealterra Ciriè, Parella Torino, Mercatò Alba 16, Npsg La Spezia 15, Sant’Anna Tomcar 14, Cus Genova, Zephyr Mulattieri, Colombo Volley Genova 11, Novi 10, Fenera Chieri 76 8, Fas Albisola 2.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.