Incontro con Giulia De Fiorio all’Isii Guglielmo Marconi il 18 aprile

Incontro con Giulia De Fiorio all’Isii Guglielmo Marconi, martedì 18 aprile dalle ore 9. L’appuntamento vuole essere una riflessione comune sulla situazione che vive la popolazione in Russia e in Ucraina. Non per quanto riguarda l’aspetto militare, ma piuttosto per come le parole, la cultura, la letteratura stanno cercando di reagire alla guerra, alla mancanza di democrazia.

Giulia De Florio

Esperta del mondo slavo e delle vicende del dissenso democratico in Russia, attivista dell’associazione Memorial Italia (Memorial Russia ha ricevuto il Premio Nobel per la pace nel 2022).

E’ ricercatrice a tempo determinato presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali presso l’Università di Parma.

Di recente ha curato il volume “Proteggi le mie parole” che raccoglie le testimonianze dirette rilasciate da 25 imputati finiti sotto accusa in Russia per le loro critiche al potere e al conflitto in corso in Ucraina.

L’ anno scorso ha ricevuto il prestigioso premio Puskin per la traduzione delle Lettere di F. Dostojevskij, in occasione del bicentenario della nascita