Decreto Lavoro del 1° Maggio 2023, Bussacchini (Cgil Piacenza): “Troppa propaganda sul tema” – AUDIO

Riscrivere le regole del mondo del lavoro. Questo l’ambizioso progetto del Governo che dovrebbe far nascere il Decreto Lavoro il primo maggio, durante il Consiglio dei ministri previsto nel giorno della Festa del Lavoro. Sul piatto l’esecutive dovrebbe mettere la modifica del Reddito di Cittadinanza dal 2024 con il Gil, Garanzia per l’inclusione, le modifiche sulla durata del contratto a tempo determinato e l’intervento sul cuneo fiscale.

“Mi augurerei – commenta il Segretario Generale di Cgil Piacenza Ivo Bussacchini – che il tema del lavoro venisse affrontato in modo meno propagandistico e non solo il primo maggio. Temo, da quello che siamo in grado di capire perché non siamo stati convocati dal Governo, che i contenuti siano peggiorativi sul tema della precarietà”.

Il Decreto Lavoro non darà quella svolta auspicata dalle sigle

Bisognerebbe investire sul lavoro da un punto di vista generale per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Se pensiamo alla precarietà o purtroppo alle morti bianche sul lavoro, c’è ancora tanta strada da fare.

A Piacenza sarà un primo maggio unitario con Cgil, Cisle Uil

Si lo faremo anche a Monticelli dove c’è una storica iniziativa in occasione di questa giornata. Ci saranno cortei, sfilate e deposito delle Corone ai caduti e ai lavoratori. Poi in Piazza Cavalli sono previsti gli interventi dell’Arci e dell’Amnil. Inoltre è in programma una tavola rotonda sui 75 anni della Costituzione Italiana fondata sul lavoro.

