Autunno a tutto colore a Gossolengo con i Mercanti di Qualità il 15 ottobre

Autunno a tutto colore a Gossolengo con i Mercanti di Qualità. Domenica il 15 ottobre è in programma l’appuntamento perfetto per scoprire i toni caldi della nuova stagione nella moda, nell’artigianato, nell’oggettistica, nei fiori e nelle piante, nella biancheria per la casa e nell’enogastronomia.

I banchi con il loro 100% di qualità Made in Italy portano a Gossolengo tante novità e ampia scelta per trovare l’acquisto giusto. Spazio anche agli stand gastronomici con le loro prelibatezze e un classico autunnale sempre gradito come la Castagnata a cura della Pro Loco.

Inoltre durante la giornata di festa sono previsti due importanti eventi. Al mattino la consegna delle borse di studio e nel pomeriggio grande divertimento con gli artisti di strada. Stand gastronomici e castagnata a cura della Pro Loco.