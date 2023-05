4 You Contest per essere liberi aperto il bando delle iscrizioni per la 2° Edizione 2023

4 You Contest “per essere liberi” sta per riaccendere le luci del suo palco per dare l’opportunità ai talenti piacentini di farsi sentire.

E’ ufficialmente stato pubblicato sul sito del Comune di Borgonovo il bando per iscriversi alla seconda edizione di 4 You Contest 2023, dedicata ai giovani talenti della nostra provincia, il termine per le iscrizioni scade il prossimo 7 giugno.

La serata finale è prevista per il 30 Giugno presso l’area dell’Ex Monastero di Borgonovo.

4 You Contest seconda edizione

“Non è altro che una gara musicale per incentivare, valorizzare e sostenere i giovani musicisti del territorio – ha spiegato Margherita Bensi consigliere alle Politiche Giovanili del Comune di Borgonovo – ed è un contest libero, ovvero aperto a cover o brani inediti di gruppi o solisti, va ricordato che ai brani inediti sarà dato un voto più alto per incentivare la creatività e il talento dei partecipanti”.

Ricordiamo che non ci sono limiti per quanto riguarda il genere musicale e per iscriversi bisogna avere un’età compresa tra i 14 e i 35 anni. La gara prevede un massimo di 10 partecipanti, l’iscrizione è gratuita.

4 You Contest la novità

“Essendo il concorso ristretto a soli 10 partecipanti lo scorso anno, abbiamo ricevuto un numero molto più alto di richieste – sottolinea Margherita Bensi – per questo in questa seconda edizione c’è una novità, ci sarà una preselezione che si terrà intorno alla metà di giugno presso il Dance Tool Studios di Piacenza. I migliori che usciranno da questa preselezione parteciperanno alla gara del 30 giugno ricordo che tutte le esibizioni sono dal vivo”.

4 You Contest in memoria di Elisa, Domenico, William e Costantino

“Anche quest’anno la manifestazione è dedicata a Elisa Bricchi, Domenico di Canio, William Pagani e Costantino Merli scomparsi prematuramente in un incidente stradale nelle acque del Trebbia – sottolinea Bensi – del resto il sottotitolo della manifestazione è parte di un testo di una delle canzoni di Domenico di Canio scritta con lo pseudonimo di “Dome”.

La Giuria

“La giuria di questa edizione è in attualmente in via di definizione – ancora Margherita Bensi – abbiamo però gia due conferme e sono quella di Gabriele Finotti rocker piacentino fondatore degli Orzorock e Max Repetti, pianista, compositore, docente e direttore della scuola Artemusica nelle prossime ore le ultime conferme”.

Nel Giudizio i giurati saranno fondamentali: intonazione, ritmo, qualità strumentale, interpretazione, presenza scenica, e solo per i gruppi l’interplay.

4 You Contest i premi

“Quest’anno c’è stata una grande risposta da parte delle realtà piacentine per dare sostegno alla manifestazione – ricorda Bensi – il monte premi è infatti composto da: otto ore di registrazione gratuita presso Elfo Recording Studio, due ore di prove gratuite preso Giardini Sonori, un mese gratuito di corso a scelta, presso la scuola Arte Musica di Piacenza, registrazione professionale, mixaggio e realizzazione del master presso la sede di Audio Zone Studio, produzione di una canzone con distribuzione e pubblicazione presso Dance Tool Studio e la realizzazione di un’intervista con la trasmissione della canzone su Radio Sound”.

La consigliera Bensi ci ha tenuto a sottolineare la disponibilità delle realtà piacentine a titolo volontario.

Informazioni

Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Borgonovo, il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 7 Giugno alle ore 24, non ci sono limiti di genere, le canzoni possono essere cover o inedite, il limite di età tra 14 e 35 anni. Preselezioni intorno alla metà di giugno, serata finale venerdì 30 giugno alle ore 20 presso l’area dell’ex Monastero di Borgonovo